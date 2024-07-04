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台積電開盤大漲站上千元！ 擠進千金股行列

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台積電ADR周三大漲3.86%，帶動台積電4日同步大漲，早盤一度上衝至1,005元，盤中強漲逾2%，擠進千元俱樂部，為第18千金。台積電大漲也帶動台股向上攻高，盤中觸及23,486.69點，大盤指數再創歷史新高。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，標普500指數上漲28.01點，漲幅0.5%，收在5,537.02點；那斯達克綜合指數上漲159.54點，漲幅0.9%，收18,188.30點。輝達（NVIDIA）大漲4.6%，台積電ADR大漲3.86%。

昨日台積電同獲三大法人買超，外資買超逾6千張，投信為連四買，自營商買超1,100多張。彭博資訊分析師預估，台積電（2330）第2季營收增幅有望達到10%，主要由雲端AI、智慧手機、PC晶片設計商對其先進節點製程的高需求所帶動。

台積電將於18日舉行法說會，美系外資認為台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅動毛利率持續走升、獲利能見度持續強勁，估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80.23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。

瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞分析，2奈米的量產計畫預計於2025年底開始，有望於2026、2027年顯著增產，其次，在CoWoS方面，台積電在2025年將繼續保持作為主要CoWoS供應商的地位，市場份額超過80%。

而台積電先進封裝接單也再傳喜訊，業界傳出同樣隸屬台積電先進封裝平台的SoIC首次獲蘋果採用，將用於M系列晶片與下世代AI伺服器晶片，搭配2奈米製程生產，預計2025年放量。

台積電 晶片

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