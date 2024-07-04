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給張忠謀最好的生日禮！台積電股價開盤站上千元 再創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電股價今日開盤站上千元，寫下破千元歷史一刻。記者高彬原／攝影
台積電股價今日開盤站上千元，寫下破千元歷史一刻。記者高彬原／攝影

台積電股價受惠美國存託憑證（ADR）及夜盤同步大漲，今日開盤即站上千元，寫下破千元的歷史一刻，市值也進逼26兆元，同寫台股市值最高上市公司紀錄，也成為台股第18個千金股。

台積電ADR3日收漲3.86％、18.249美元，且台灣個股期夜盤在3日晚間22時27分27秒衝破千元，寫下台積電破千歷史一刻，一度攻上1010元，最後回檔整理收在1005元。

台積電今日開盤受此激勵，開盤即以1000元開出，最高來到1005元，寫下台股驚奇，也等於給即將在10日過生日的台積電創辦人張忠謀最好的生日禮。

台積電創辦人張忠謀7月10日將度過93歲生日，據悉，台積電董事長魏哲家也預備循往例，率經營團隊舉辦餐宴替張忠謀慶生。張忠謀與愛妻張淑芬6月中旬也搭郵輪赴歐洲旅行，與家族成員提前暖壽。

張忠謀與夫人張淑芬等家人，已在上月中一起搭郵輪去歐洲旅行，提前為93歲生日暖壽，目前已旅遊歸來。日前現身台北一場音樂會，張忠謀看起來精神奕奕。

台積電訂本月18日舉行法說會，此時股價破千元，也證明在這波AI浪潮，股東和公司都是主要贏家。

台積電股價今日開盤站上千元，寫下破千元歷史一刻 。（路透）
台積電股價今日開盤站上千元，寫下破千元歷史一刻 。（路透）
台積電創辦人張忠謀（右）與妻子、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）。圖/本報系資料照片
台積電創辦人張忠謀（右）與妻子、台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）。圖/本報系資料照片

台積電 台股 張忠謀

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