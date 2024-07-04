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實現普惠金融 統一投信全台巡迴「富講堂」熱烈報名中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信舉辦巡迴全台的免費講座「富講堂」。（統一投信/提供）
統一投信舉辦巡迴全台的免費講座「富講堂」。（統一投信/提供）

全球股市多頭行情，點燃投資人對市場熱情。統一投信積極響應金管會普惠金融，舉辦巡迴全台的免費講座「富講堂」。講座將由統一投信總經理董永寬親自率領金獎投資團隊，深入台灣各地與投資人分享下半年市場展望。全台巡迴講座由7/23台東場揭開序幕、另包含花蓮、宜蘭、桃園、嘉義、台南、高雄、新竹、板橋及台中，目前已開始報名，名額有限，有意參與的投資人趕快透過統一投信官網報名。

上半年科技股領漲，台美股市都來到相對高點，投資人最想知道的，就是後續可能的股市走勢。由統一投信總經理董永寬帶領的金獎投資團隊，將在講座中由淺入深與投資人分享下半年總經情勢與市場展望，並分析各市場的投資機會。統一投信金獎投資團隊還會在QA時間，直接為投資人答疑解惑。

統一投信長年致力推廣普惠金融，過去數次在北部及中南部，舉辦面向一般投資人的免費講座，傳授正確金融理財知識。因應新時代，新手投資人年齡層下降，統一投信也曾針對大學生及高中生開辦親子理財講座，並由統一投信總經理董永寬帶領金獎團隊深入校園，為青年學子敲開金融市場的大門。除了免費講座，統一投信也積極與大專院校進行產學合作，開發金融理財相關課程。

科技股 高中生

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