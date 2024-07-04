凱基股股漲節目揭密下半年行情 「先蹲後跳」規避風險把握投資機會

2024年台股AI趨勢狂潮下，加權指數一飛衝天不斷創新高，在下半年度展開之際，凱基證券透過網路問卷進行調查，發現近七成投資人最關心下半年的台股行情是看漲還是跌？六成想知AI股會續漲，還是該獲利了結？非AI股還有哪些產業值得期待？同時也關心國際局勢和美國總統大選對台股的影響，以及下半年度台股投資的策略布局。「凱基股股漲」節目研究團隊，去年底即精準預估今年上半年行情火熱，今年更特別企劃「2024年台股下半年展望」節目，邀請資深分析師許高銘、周宛瑩、王柏惟及財經主播陳明君，來解答投資人關心的話題並提供洞察觀點，幫助投資朋友掌握下一波台股精準投資方向。

「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘表示「由於台股評價已來到歷史高檔區、製造業復甦力道不如預期、2Q24~3Q24獲利動能放緩及加上美國大選前四、五個月起最容易影響股市表現，此時要跟投資人分享股神巴菲特一句話『別人恐懼時，我要貪婪；別人貪婪時，我要恐懼』，預期下半年台股將先蹲後跳，第三季將以震盪修正為主，第四季年末再向上反彈，也就是投資人應該留意規避第三季修正風險，記得把握第四季反彈機會。」建議投資人可以留意產業觸底、股息夠高、評價偏低及政策偏多的指標，從中挖出含金量高的機會產業及個股。

凱基投顧預期AI結構性成長將延續至明後年，若相關受惠族群評價第三季有適度修正，修正後可再逢低布局中長線行情，另外AI PC為PC產業帶來題材，各品牌廠陸續推出AI PC，下半年PC需求將逐漸復甦，蘋概股亦將受惠於Apple AI升級可能帶動的換機潮，均是在股市震盪整理期間可逐步布局的方向，預估第四季起台股獲利成長動能將會再度轉強，屆時在對明年能見度提升，且開始反應明年獲利後將使評價更加便宜，有利台股回歸多頭軌道。

「凱基股股漲」節目由凱基投顧資深產業研究團隊操刀，凱基投顧日前獲國際財經雜誌《機構投資人》（Institutional Investor）頒予2024年度台灣票選本地最佳券商，同時囊括五項最佳產業研究獎項，是台灣所有內外資券商之冠，專業研究傲視同業。「凱基股股漲」每周一至每周五晚上九點準時播出，更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道。