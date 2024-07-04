台積電開盤大漲21元晉身千金股 台股早盤漲近300點站上23,400點

台股4日開盤指數為23,360.88點，上漲188.45點。台積電（2330）開盤價為1,000元，上漲21元。

群益投顧表示，金控雙雄領軍金融股助攻，指數收復6月24日跳空缺口。台積電有機會挑戰千元，夜盤個股期已經衝上千元。美股周四休市，內資主導行情的態勢更趨明顯，則有利中小型股多方輪動，櫃買指數也可望續創新高。特斯拉、輝達同步大漲，加上2024 WAIC在上海登場，預計自駕車、機器人躍居盤面吸金焦點。

操作題材可留意：

1.特斯拉點火，自動駕駛概念股水漲船高─海通證券認為，WAIC2024還將全方位聚焦智能駕駛領域。此外，隨著特斯拉全自動輔助駕駛FSD進入中國大陸市場時間點越來越接近，自動駕駛的話題或在車市持續發酵。跨足自駕車及相關供應鏈~全新（2455）、聯亞（3081）、佳凌（4976）、淳安（6283）、詮欣（6205）、車王電（1533）、為升（2231）、同致（3552）、台半（5425）、強茂（2481）、佳邦（6284）、定穎投控、凌陽（2401）.等。

2.記憶體景氣榮景將至─華邦電（2344）董座焦佑鈞看好五大終端應用PC、消費性電子產品、手機、車用以及網通全面復甦，旗下利基型DRAM與NOR Flash兩大主力產品將迎來兩年好光景。根據戴爾的最新警告，幾家記憶體製造商縮減生產規模似乎做得太過分了，現在要解決的問題恰恰相反(需求太多,供應不足)。

周三（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,308點，下跌23.9點、跌幅0.06%；S&P500指數上漲0.51%；那斯達克指數上漲0.88%；費半指數上漲1.92%。

美國周四為獨立紀念日休市，週三提前收盤；經濟數據抬升降息預期，標普納指再新高，特斯拉連七紅；輝達轉漲4.6%；美債大漲。特斯拉大漲的部分原因得力於儲能業務，摩根士丹利對特斯拉能源業務的估值為1,300億美元，目標價調升至310元。

三大法人周三集中市場合計買超198.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超94.2億元，投信買超76.4億元，自營商（自行買賣）買超29.7億元，自營商（避險）賣超2.1億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉上升 300點至22,800點，買權最大未平倉上升300點至23,500點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤減碼397口空單，日盤則減碼1,062口空單，未平倉淨空單降至24,633口；十大特定法人加碼458口空單至14,717口。