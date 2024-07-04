機會風險並存時期 多元配置掌握多元契機

聯準會雖預期2024年僅會降息1碼，但2025年可望降息4次，立場鷹中帶鴿，加上NVIDIA、蘋果等巨頭相繼宣布釋出AI相關新產品，激勵市場樂觀情緒，6月股債齊揚，總計6月以來台灣金管會證期局核備的970檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.05%，其中，695檔股票型基金平均上漲1.14%，258檔債券型基金平均上漲0.87%。

富蘭克林證券投顧表示，在AI熱潮引領下，券商對美股及相關AI股票投資前景更加樂觀。而整體來看，預期第三季全球景氣將維持穩健增長，投資人仍需耐心靜待美國通膨降溫及聯準會政策轉向，有利風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國選舉、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。股票部位建議三路並進，看好「創新財」的科技及生技產業型基金，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好AI將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，近期震盪提供空手者分批加碼機會。

主要股票暨產業型基金：降息預期、AI熱潮提振美股；印度股市在選舉不確定性消退後走揚

聯準會雖預計今年內可能只會降息1碼，但2025年有望降息4次，次數多於先前預估的3次，加上5月數據顯示美國通膨持續降溫，讓市場對降息預期保持樂觀，也帶動科技和生技等利率敏感領域走揚，分別上漲5.74%、5.1%，科技股還受到其他消息提振，首先，NVIDIA宣布推出次世代Rubin架構晶片，可望鞏固領先地位，其次，蘋果將推出Apple Intelligence的AI功能，市場期待將迎來換機潮，最後，多家投行在AI熱潮持續延燒下紛紛上修NVIDIA、微軟、蘋果、Dell、美光、Arm等巨頭以及整體史坦普500指數目標價，而市場的樂觀情緒也帶動美股基金上漲3.59%，科技股為主的台股基金亦上漲6.58%。印度基金表現居冠，上漲6.89%，雖總理莫迪所屬人民黨選情未如預期樂觀，但在兩個主要友黨支持下仍可望順利組建新政府，並延續當前的政策，也讓市場鬆口氣。

富蘭克林證券投顧表示，NVIDIA執行長黃仁勳重申下一次工業革命已經展開，整個產業上下游都在為AI創新做準備，而6月台北國際電腦展(Computex)也讓各界開始看到AI觸角正從雲端走向終端，除了用於訓練和推論的巨大AI晶片需求外，愈來愈多家企業開始談論AI在工業電腦(IPC)、桌電(PC)、筆電(NB)、智慧型手機、機器人、智慧工廠、車用座艙等終端設備的應用，長遠來看，範圍愈來愈廣泛的AI應用將使需求保持強勁，與其相關的各領域可望持續受惠。基於市場普遍認為AI將是長線題材，故即使美股短線出現回檔修正，也並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，一些具長線展望但短期獲利不佳的企業遭市場過度反應正創造了進場機會，此外，隨著越來越多企業採用AI來改善營運，我們藉由科技股的股權連結資產與一些能源與電力公用事業標的(因為對電力需求的提升)參與AI浪潮所帶來的廣泛投資機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，在檢視MSCI世界科技指數的本益成長比(PEG)時，雖5月數值略高於五年平均，但我們不認為目前投資人為這些具長期成長前景且優質的科技股付出過高的代價，事實上，在財務基本面看，科技股長期以來一直擁有強健的資產負債表和獲利能力，自2022年以來，儘管資金成本上升，但獲利仍持續改善。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪‧拉加表示，我們相信印度的改革已經根深蒂固，印度將繼續維持長期結構性成長，根據國際貨幣基金組織(IMF)預估，印度將在2027年成為全球第三大經濟體。未來莫迪政府施政重心將聚焦於透過生產連結激勵計劃(PLI)發展製造基地，將基礎建設成長自公共部門轉向民營部門，並專注於包含再生能源、刺激消費，並可能重新關注農村收入等面向，我們將從中發掘長期可受惠的投資標的。

主要債券及平衡型基金：樂觀降息情緒提振美債，波灣債同步走揚。

雖聯準會預計年內可能只會降息一次，但由於美國5月CPI和PPI等數據顯示通膨壓力持續減輕，就業市場數據也開始放緩，讓市場仍樂觀期待降息，刺激美國政府債基金上漲1.7%，而與美債連動性很高的波灣債則上漲2.41%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，相信聯準會將維持確保通膨不會反噬，加上因缺乏財政撙節，殖利率仍處具吸引力的較高水位，公債部位可在市場震盪時提供防禦性，另方面，非投資級債的殖利率具吸引力，但較高的再融資成本可能衝擊企業基本面，加上潛在經濟趨緩前景，應採取精選標的策略，偏好對債務有較佳應對能力的企業

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜‧德賽表示，預期聯準會應會於12月才開始降息，後續仍要依據通膨降速狀況而定，美國公債殖利率曲線之後也將回到正斜率的常態。債券可重新成為平衡股市震盪的利器，不僅殖利率相當誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是15年來少見的機會。