美股標普那指創高 法人：台股可望挑戰新高

美股主要指數3日多數收漲，標普和那斯達克指數再創新高，分別收在5537.02點及18188.3點。法人表示，台指期上揚287點，達23470點，創下新高，台股今天有機會同步挑戰新高。

美國獨立紀念日假期前夕，華爾街3日提早休市，美股主要指數多數收高，道瓊工業指數下跌23.85點，跌幅0.06%；標準普爾500指數上漲28.01點，漲幅0.51%；那斯達克指數上揚159.54點，漲幅0.88%；費城半導體指數上揚106.73點，漲幅1.92%。

國內外產業訊息方面，測試介面廠中華精測6月合併營收新台幣2.76億元，月增22.1%，年增2.5%；第2季合併營收7.23億元，較第1季成長7%。精測預期，下半年業績可望優於上半年，全年營收將成長2位數百分比。

智慧手機市場回溫，砷化鎵廠今年上半年營運強勁回升。全新上半年營收17.12億元，年增73.25%；宏捷科上半年營收25.93億元，年增198.48%，創同期新高。

臻鼎-KY預期，今年營運會好很多，各個產品領域「全面回溫」，載板預計占營收5%以上，估今年載板營收將達到近百億元，比去年翻倍。

法人表示，隨著標普和那指創高，台指期同創新高，勁揚287點，台股今天可能同步挑戰新高。台積電美國存託憑證（ADR）上揚6.79美元，漲幅達3.86%，台積電個股期貨（台積電期近全）突破千元大關，最高達1010元，台積電今天能否成功挑戰1000元，備受矚目。