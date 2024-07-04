台股站上23172點 市場留意川普效應

台股三日開高走高，尾盤獲金融股大單敲進、拉尾盤，終場以大漲二九三點○六點、收在二三一七二點四三點，對於下半年台股走勢，法人提醒，美國大選對台股、產業發展都會帶來影響，隨著美國民調和搖擺州支持率偏向川普，市場開始關注川普可能回歸後對全球貿易政策的影響。

台股持續走高，不過，前陣子引領台股走高的AI（人工智慧）概念股近日則是漲跌互見，創意、緯創、廣達持續走強，鴻海、英業達、聯發科、智原等個股則回檔修正。

從全球整體經濟來看，凱基投顧分析，川普政府曾加徵關稅，可能成為市場最大的擔憂之一，尤其是在選前的二到三個月，台股可能會面臨更多的波動。此外，川普回歸後可能會削減或取消對綠色能源產業的補貼，也將會對台灣出口型的綠色能源企業產生連帶影響。

在此背景下，為避免高額的關稅影響，企業可能會提前拉貨，也將帶動貨櫃或航空運輸市場的需求急劇增加。投資人可關注運輸成本和運價的變化。

不過，雖然現在距離美國總統大選還有一段時間，但凱基投顧建議投資人仍保持警惕，並根據市場的實際情況調整投資策略。

法人建議，在第三季操作上，可留意「產業觸底、評價偏低、股息高、政策支持」的族群。未來相關公司可能受到政策利多或支持，其股息率相對較高，且評價合理。另外，全球對人工智慧技術需求增加，AI供應鏈仍值得持續關注。

慶祝台股昨天站穩兩萬三千點，立法院財委會召委羅明才昨日還特別兌現承諾，請三大部會首長以及赴財委會備詢的官員們吃雞排、喝珍奶。羅明才表示，在金管會主委彭金隆上任之初時，他就說過台股站上二萬三千點，他要請珍奶、雞排，他昨日兌現承諾，更期盼「股市站穩二萬點，打拚經濟有亮點。」