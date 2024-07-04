指標股除權息 後市關鍵

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股上演除權息大戲。股東會旺季後，中華電（2412）、台塑化、聯詠、中信金、南亞、台塑、中鋼等重量級上市櫃企業，自今（4）日起至本月底前將接續除權息，這些產業指標股填權息行情能否啟動，將是大盤新一波攻勢觀察焦點。

統計即日起至7月底，將是上市櫃指標股中華電、聯發科、台灣大、台塑化、遠傳、聯詠、中信金、南亞、研華、台塑、中鋼、智邦等除權息重頭戲，將是多頭能否持續上攻關鍵。

觀察這些即將除權息個股股利分派，在現金股息部分，聯發科、聯詠、智邦等，都超過10元；研華、中華電、台灣大、遠傳、台塑化、中信金、台塑等，現金股息也都在1元以上。

至於現金股息殖利率，聯詠、中信金、聯發科、台灣大、中華電、遠傳、台塑化等，都在3%以上；其他殖利率在1%以上個股，還包括研華、智邦、台塑、中鋼、南亞等。

台新投顧副總黃文清昨（3）日表示，台股短線創高後震盪劇烈，配合美國降息時間延後及地緣政治風險等國際市場雜音干擾，對資本市場形成壓力。不過，由於將邁入公布半年報旺季，重點應轉移到業績題材，因此產業指標股除權息走勢，會是現階段台股盤面觀察重點之一。

第一金投顧董事長陳奕光認為，若以股價淨值比分析今年除權息行情，有些發放現金股利的上市櫃公司，因股利與公司獲利相近，股利品質較佳，除權息前後展開行情機會大；至於股利品質不佳個股，投資人宜在除權息前分批獲利了結。

中信金 台塑化 除權息

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