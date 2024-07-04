台股滿血復活 電子、金融火 三大法人齊買 成交量增至5,044億元

台股昨（3）日多頭重掌發球權，三大法人同站買方，配合台積電（2330）在蘋果利多加持下領漲，引領指數開高收高、滿血復活，終場大漲293點，收在當日最高23,172點，不但站回23,100點關卡，同時也收在所有均線之上，多頭攻高企圖心再轉旺盛。

美股上漲激勵，外資轉賣為買，投信、自營商等內資齊步追捧，盤面由電金、傳產輪動上攻，帶動電子、金融類指創波段新高，多頭士氣如虹，加權指數「開高震盪、尾盤拉高」，終場大漲1.2%，成交量擴增至5,044億元。

近來三大法人進出台股動態 圖／經濟日報提供

觀察盤面，電子仍是成交重心，台積電表現亮眼，終場漲19元收979元；電腦品牌大廠華碩昨天除息，盤中股價黑翻紅，終場漲6.5元，收479.5元，朝填息之路邁進，振奮市場信心。

金融股更是漲勢凌厲，合併題材躍居焦點，加上進入股息認列高峰，金融業獲利全年有機會再戰巔峰，帶動金融類指領先大盤刷寫波段新高，開發金一度觸及漲停，國泰金漲逾半根停板，兆豐金、新光金、富邦金漲逾2%。

傳產部分，貨櫃的陽明看好下半年景氣，包括萬海及散裝的裕民、新興、慧洋-KY等表現都不錯；特斯拉強漲，昨天也帶動電動車概念股走強。

法人動向上，昨天三大法人共買超台股198.2億元。其中外資買超94.2億元、轉賣為買；投信買超76.4億元，連三買、累計買超141.6億元；自營商轉賣為買、買超27.5億元。

八大公股行庫昨天轉買為賣、賣超50.32億元；至於期貨市場，外資昨天淨空單增加485口攀升至2.5萬口。外資目前「買現貨、增持期貨空單」的兩手策略，主要應是著眼避險。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生等看法，台股昨天由台積電領漲，向高點挑戰，加上金融股擁有壽險的國泰金、富邦金、中信金，股價不是創高就是填息，開發金也完成填息，形成電金雙漲。