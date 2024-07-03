就市論勢／蘋果鏈、記憶體 看俏

盤勢分析

7月首周國際股市延續橫向震盪格局。主因聯準會官員在利率會議之後政策態度搖擺不定。近期通膨數據降溫程度，也不到一錘定音程度，市場還是得等利率會議後的決議結果。加上美股第2季財報將在月中陸續開始公布，經理人將檢視個股利多能否延續上一季強勢表現，同時等待利率政策表態。

國際市場平淡，台股亦是如此。加權指數6月20日創新高來到23,406點後，便進入震盪整理。原因在於進入7、8、9月除權息旺季，台股預計將蒸發392點，在個股填息、貼息拉扯下，操作難度相對較高。加上大盤年線乖離高達25%，比起4月修正前的20%更高，這讓買盤追價意願變得更謹慎。

從加權指數技術面觀察，目前指數整理區間在22,400至23,400點內，不過近期ATR指標有些微下滑，代表大盤波動有機會收斂，一旦開始收斂就有機會醞釀下一波行情噴發。

投資建議

第3季選股不選市為基本策略，台股有基本面，但股價位階高也是事實，資金必須進一步確認營運成長能跟上股價，才會再次進場。因此7月18日台積電法說會，假設資本支出、擴產進度符合預期，台股便有機會突破整理區間。除台積電本身，受惠轉單效應的CoWoS概念股，也可留意營運持續成長但基期仍偏低個股。

此外，蘋果在AI領域持續擴大布局，法人持續看好iPhone 16銷量，以及蘋果提倡的邊緣運算，有利蘋果供應鏈、記憶體下半年表現。