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土洋聯手爆買金融股 買超「這兩檔」分別逾15萬張、5萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股3日大漲近300點，金融股漲勢驚人，開發金（2883）爆量大漲逾9%，收16.3元，國泰金（2882）上漲逾5%，收61.5元，兆豐金（2886）漲幅4.91%，外資、投信皆大買開發金和國泰金，合計買超開發金逾15萬張、國泰金共5萬多張。

三大法人同步買超台股，外資及陸資（不含外資自營商）買超92.67億元，投信買超77.64億元，自營商買超（合計）27.57億元，其中自營商（自行買賣）買超29.71億元，自營商（避險）賣超2.13億元。

值得注意的是，外資、投信都大買金融股，統計外資買超前十名，分別是新光金、開發金、臺企銀、聯電、國泰金、台新金、三商壽、彰銀、南亞科、元大金，光金融股就強占8檔。投信買超前十名中，金融股占3檔，分別為開發金、兆豐金和國泰金。

外資買超前十的金融股均破萬張，買超張數最多的新光金達70,740張、開發金57,438張、臺企銀33,236張、國泰金26,778張。投信也同步買超開發金和國泰金，光開發金就大買93,803張，買超國泰金24,700張，總計外資和投信共買超開發金15萬1,241張、國泰金51,478張。

不過，兆豐金、中信金（2891）兩檔買盤卻呈現土洋對作，投信買超兆豐金75,195張，但外資賣超27,952張，而投信買超中信金7,275張，但外資調節逾2萬張。

金融股3日強勢表態，開發金爆量大漲逾9%，收16.3元，國泰金上漲逾5%，兆豐金漲幅近5%，臺企銀（2834）收18.75元，創下2000年9月以來新高，金融指數也創下新高來到2,079.95點，大漲2.83%。

台股 國泰金 金融股 開發金

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