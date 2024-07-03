手中持股部位大漲一波該賣嗎？ 合庫投信建議轉持這類抗震資產

全球經濟穩健成長，部分央行啟動降息政策，目前市場預期美國聯準會（Fed）最快今年9月降息，可望為股債帶來新一波的資金行情投資機會，不過另一方面，以巴、俄烏戰事仍未歇止，加上歐洲國家政局不確定性升溫、美國總統大選將至，合庫投信認為須留意未來有許多潛在的投資風險，在當前全球股市處於高檔可能面臨獲利調整的情形下，建議投資人居高思危，將布局股債的多重資產基金納入配置，有助於平衡投資組合的波動。

合庫入息優化多重資產基金投資團隊表示，全球經濟的韌性在很大程度上受益於政府大規模的財政刺激，然而俄烏長期戰鬥，以巴戰事擴大到其他國家也引發能源短缺、供應鏈混亂的現象，再加上今年全球有70多場總統及議會選舉，許多選舉可能改變全球局勢，整體來看，市場不確定性因子仍多。

面對市場的多變，合庫入息優化多重資產基金投資團隊建議投資人在資產配置上應順勢調整，將近期漲多的股票部位獲利了結，增持有股債及 ETF 部位的多重資產基金，藉由不同資產的組合，一方面仍掌握股市尚未看淡的行情機會，另一方面也掌握降息為債市帶來的多頭利基，兼顧各類資產輪動表現的契機，並降低市場波動對投資組合造成的影響，發揮抗震效益。