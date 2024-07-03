台股上漲293點 三大法人買超197億元
台股3日直接以23,009.82點開高，在台積電（2330）及金融股大漲的帶動下，終場收在最高23,172.43點，上漲293.06，漲幅1.28%，成交量4,967.49億元，三大法人買超197.9億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超92.67億元，投信買超77.64億元，自營商買超（合計）27.57億元，其中自營商（自行買賣）買超29.71億元，自營商（避險）賣超2.13億元。
金融股今強勢表態，開發金（2883）爆量大漲逾9%，收16.3元，國泰金（2882）上漲逾5%，兆豐金（2886）漲幅近5%，臺企銀（2834）收18.75元，創下2000年9月以來新高，金融指數也創下新高來到2,079.95點，大漲2.83%。特斯拉昨大漲10%，相關概念股齊揚，強茂（2481）強漲逾8%，乙盛-KY（5243）、高力（8996）漲幅逾6%，貿聯-KY（3665）、詮欣（6205）等也上漲。
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