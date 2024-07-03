台積電領軍攻高 台股漲293點越過23100點
美股那斯達克指數續創新高，台積電今天強勢上漲19元，加上金融類股上漲逾2.8%，推升台股終場上漲293.06點，以最高點23172.43點作收。
加權指數今天收在23172.43點，上漲293.06點，漲幅1.28%，重新站上5日均線23009點及10日均線23038點，成交值新台幣4967.48億元。
權值股台積電在買盤回流下，今天收在最高點979元，漲19元，4日將挑戰984元歷史高點；鴻海今天收在最低點203元，下挫1.5元；聯發科收1405元，下跌5元。
金融類股指數今天大漲2.83%，富邦金收83.3元，漲2.84%；國泰金收61.5元，大漲5.67%；開發金收16.3元，勁揚9.4%；兆豐金收42.75元，上揚4.91%。
特斯拉2日收盤上漲10.2%，帶動電動車概念股走強。強茂收61元，大漲8.73%；聯貿-KY收388.5元，上揚5.86%。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，今年以來美、台股強勢主因是人工智慧（AI）股帶動，AI指標股輝達（NVIDIA）高檔整理，指數一定有壓力。
蔡明翰指出，台積電美國存託憑證（ADR）帶動台積電上漲，但不同於先前台積電、鴻海、聯發科同步走高，今天台積電獨強未能帶動科技股整體走勢。他認為，等待美國科技股轉強的過程，台股高檔震盪整理，短線投資人可留意非電、中小型股，長線仍可考慮趁AI族群整理時加碼。
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