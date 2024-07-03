台積電領軍攻高 台股漲293點越過23100點

特斯拉今晚盤中來到230元，一個月內漲了30%，以定義來說應該可以算是進入「牛市」了，但特斯拉動輒漲跌超過30%甚至50%的股性還真的不是一般人能抱得住的股票，抱特斯拉一下帳面賺30%，一下帳面又虧30%的過程真的太煎熬了......

2024-07-03 10:53