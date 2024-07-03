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金融股助攻 台股漲293點收23,172點 台積電漲19元收979元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股3日開高走高並收復本日最高點，尾盤獲金融股大單敲進、拉尾盤，全場力守紅盤，終場收23,172.43點，漲293.06點、漲幅1.28%，成交金額4,967.48億元。另外，櫃買指數也收紅漲0.1%。台積電（2330）收979元、漲19元。

在強勢族群方面，記憶體族群全面收紅走強，包括力成（6239）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、創見（2451）、華邦電（2344）、群聯（8299）、威剛（3260）等；金融族群幾乎集體拉出長紅棒，更助攻大盤拉尾盤，包括開發金（2883）、國泰金（2882）、兆豐金（2886）、新光金（2888）、富邦金（2881）、合庫金（5880）等；散裝航運族群的正德（2641）、中櫃（2613）、台航（2617）、四維航（5608）、中航（2612）也紛紛續強。

AI概念股漲跌互見，創意、研揚、健策、緯創、廣明、日月光投控、廣達、世芯-KY、緯穎等走強；反觀鴻海、英業達、聯發科、智原等則回檔修正。其中，PCB族群集體揚升，如銘旺科、同欣電、燿華、台表科、新興、楠梓電等表現強勢。

美國大選對台股與產業的影響上，凱基投顧分析，隨美國民調和搖擺州支持率偏向川普，市場開始關注川普可能回歸後對全球貿易政策的影響。

川普政府曾加徵關稅，可能成為市場最大的擔憂之一，尤其是在選前的2到3個月，台股可能會面臨更多的波動。此外，川普回歸後可能會削減或取消對綠色能源產業的補貼，也將會會對台灣出口型的綠色能源企業產生連帶影響。

在此背景下，為避免高額的關稅影響，企業可能會提前拉貨，也將帶動貨櫃或航空運輸市場的需求急劇增加。投資人可關注運輸成本和運價的變化。

不過，雖然現在距離美國總統大選還有一段時間，但凱基投顧建議投資人仍保持警惕，並根據市場的實際情況調整投資策略。

在第3季操作上，可留意「產業觸底、評價偏低、股息高、政策支持」的族群。未來相關公司可能受到政策利多或支持，其股息率相對較高，且評價合理。另外，全球對人工智能技術需求增加，AI供應鏈仍值得持續關注。

凱基投顧 川普

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