快訊

高雄聯成化學科技廠工安意外 4員工遭高溫蒸氣燙傷

蟑螂事件後遭踢爆肉羹湯有塑膠！基隆廟口天一香停業改善 業者哽咽發聲

屏東超夯寵物餐廳收容棄養兔狂被檢舉 老闆撐不下去心寒發文：400隻不養了

台股站穩2萬點 羅明才立院請財金首長吃雞排

中央社／ 台北3日電

AI商機激勵台股站穩2萬點，國民黨立委羅明才今天在立法院財委會發送雞排以及飲料給與會者，喊話希望台灣經濟更亮眼，並手拿雞排與央行總裁楊金龍、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆等人合影。

今年3月8日台股早盤指數強彈371點，衝上20065.5點，創下盤中歷史新高紀錄，也是台股首度突破2萬點大關。截至今天中午，在台積電等權值股走揚的帶動之下，台股指數上漲至23000多點。

立法院財委會今天針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」，邀請相關部會首長進行專題報告，並備質詢。

為慶祝台股站穩2萬點，會中休息時，擔任財委會召委的羅明才發送雞排、飲料給現場與會者，並舉著「股市兩萬點，拚經濟更亮眼」的牌子，和楊金龍、莊翠雲、彭金隆等人合照。

不過台股近期高檔震盪，展望後市，彭金隆表示將密切觀察，市場波動難免，但金管會會注意制度面健全與否；今年台股上漲動能主要和基本面有關，未來則以美國利率政策及美國大選為最大變數。

台股指數 楊金龍 美國大選

延伸閱讀

股市站穩2萬點 羅明才請財經官員吃雞排

彭金隆：地震險保障的確不足 建議民眾加保商業地震險

國泰老三蔡鎮宇傳買銀行促整併？彭金隆：未收到申請

新青安違規戶信用評分註記？ 莊翠雲：與金管會研議

相關新聞

金融股助攻 台股漲293點收23,172點 台積電漲19元收979元

台股3日開高走高並收復本日最高點，尾盤獲金融股大單敲進、拉尾盤，全場力守紅盤，終場收23,172.43點，漲293.06...

特斯拉股價飆230、單月漲30%！切老：股性難料、「參與感」比賺多少重要

特斯拉今晚盤中來到230元，一個月內漲了30%，以定義來說應該可以算是進入「牛市」了，但特斯拉動輒漲跌超過30%甚至50%的股性還真的不是一般人能抱得住的股票，抱特斯拉一下帳面賺30%，一下帳面又虧30%的過程真的太煎熬了......

彭金隆：台股波動受二大國際變數影響

金管會主委彭金隆今日在立院財委會上答詢時指出，台灣這波股市表現與台灣基本面有關，因為出口好，國發會景氣燈號已連續亮出二個...

台積電開高16元 台股早盤漲逾200點站回23,000點

台股3日開盤指數為23,009.82點，上漲130.45點。台積電（2330）開盤價為976元，上漲16元。

台股上漲293點 三大法人買超197億元

台股3日直接以23,009.82點開高，在台積電（2330）及金融股大漲的帶動下，終場收在最高23,172.43點，上漲...

市場波動難免 彭金隆：台股有基本面支撐

金管會主委彭金隆上午前往立法院出席立法院財委會就「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」進行專題報告並備質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。