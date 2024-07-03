台股站穩2萬點 羅明才立院請財金首長吃雞排
AI商機激勵台股站穩2萬點，國民黨立委羅明才今天在立法院財委會發送雞排以及飲料給與會者，喊話希望台灣經濟更亮眼，並手拿雞排與央行總裁楊金龍、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆等人合影。
今年3月8日台股早盤指數強彈371點，衝上20065.5點，創下盤中歷史新高紀錄，也是台股首度突破2萬點大關。截至今天中午，在台積電等權值股走揚的帶動之下，台股指數上漲至23000多點。
立法院財委會今天針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動」，邀請相關部會首長進行專題報告，並備質詢。
為慶祝台股站穩2萬點，會中休息時，擔任財委會召委的羅明才發送雞排、飲料給現場與會者，並舉著「股市兩萬點，拚經濟更亮眼」的牌子，和楊金龍、莊翠雲、彭金隆等人合照。
不過台股近期高檔震盪，展望後市，彭金隆表示將密切觀察，市場波動難免，但金管會會注意制度面健全與否；今年台股上漲動能主要和基本面有關，未來則以美國利率政策及美國大選為最大變數。
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