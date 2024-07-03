創意早盤站上1,610元 匯豐升評至「買進」、目標價上看2,300元
創意（3443）3日早盤開高、最高價站上1,610元，勁揚超過3%，盤中也大漲逾45元。外資匯豐證券看好，創意將受惠下一代高頻寬記憶體（HBM），將評等升為「買進」，目標價由1,310元上調至2,300元。
匯豐亞洲科技研究部門主管李宜家分析，創意在2025年可能獲得SK海力士HBM基礎介面晶片（base die）的項目，將推升委託設計（NRE）的收入，預計在2026年具有全套解決方案的營收。
同時，維持2024年的每股稅後盈餘（EPS）預期約為29.1元，優於市場的6%，至於2025年和2026年每股稅後盈餘（EPS）將分別比市場共識高出1%和14%，分別約為38.0元、56.1元。主因在於，隨著HBM基礎介面晶片項目的能見度提高，創意的股價應得到重新評價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言