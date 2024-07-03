創意早盤站上1,610元 匯豐升評至「買進」、目標價上看2,300元

創意（3443）3日早盤開高、最高價站上1,610元，勁揚超過3%，盤中也大漲逾45元。外資匯豐證券看好，創意將受惠下一代高頻寬記憶體（HBM），將評等升為「買進」，目標價由1,310元上調至2,300元。

匯豐亞洲科技研究部門主管李宜家分析，創意在2025年可能獲得SK海力士HBM基礎介面晶片（base die）的項目，將推升委託設計（NRE）的收入，預計在2026年具有全套解決方案的營收。

同時，維持2024年的每股稅後盈餘（EPS）預期約為29.1元，優於市場的6%，至於2025年和2026年每股稅後盈餘（EPS）將分別比市場共識高出1%和14%，分別約為38.0元、56.1元。主因在於，隨著HBM基礎介面晶片項目的能見度提高，創意的股價應得到重新評價。