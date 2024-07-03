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台積電領軍 台股漲逾200點站穩23000點

中央社／ 台北3日電

美股那斯達克、標準普爾500指數創高，台積電早盤上漲16元，帶動台股盤中漲逾200點，重回23000點之上，至11時15分，加權指數漲224點至23103點，成交值新台幣2912億元。

權值股台積電早盤漲16元至976元，鴻海盤中高點208元，漲3.5元；聯發科最高至1430元、漲20元後翻黑。

金融股富邦金盤中至83元，國泰金漲2.3元達60.5元，約漲4%。

電動車概念股強茂盤中勁揚8.7%至61元；高力達505元大漲8.83%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股近日在23000點附近橫向整理，雖然台積電開高帶領指數越過23000點，但即將除息的聯發科盤中翻黑；大型股量縮不動，中小型股交投熱絡，有許多電動車概念股走高。

台積電 台股

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