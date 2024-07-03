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證交所林修銘：公司治理評鑑2026年將轉型為ESG評鑑

中央社／ 台北3日電

為了達成2050淨零轉型目標，證交所全力協助推動永續金融，證交所董事長林修銘今天預告，已經舉辦10年的公司治理評鑑與時俱進，預計2026年將轉型成為「ESG評鑑」。

林修銘今天參加國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，他回顧從2015年巴黎協定設定要把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水準以上低於攝氏2度以內，接著全球相繼宣示淨零排放承諾。

台灣不落人後，2021年前總統蔡英文宣告台灣2050年淨零轉型目標，接著2023年2月公布氣候變遷因應法，提供法源依據；2023年8月，台灣碳權交易所成立，全力迎接「碳有價時代」來臨。

林修銘指出，2024年全球有110個碳定價機制，涵蓋128億噸CO2e，但這仍然僅占全球碳排量的24%，仍有很大努力空間。

對於台灣而言，接下來首先要面對就是2026年歐盟的CBAM（碳邊境調整機制），開始徵收碳關稅；另外包括Google、Meta等國際企業，也都要求供應商必須遵守嚴格減碳計畫，台灣廠商無法置身事外。

目前國際資本市場的氣候行動趨勢，包括溫室氣體盤查、設定減碳目標、氣候議合、設置永續長及培訓相關人才、走向永續投資，氣候相關財務資訊揭露等方向。

為了與國際接軌，金管會2023年推出「上市櫃公司永續發展行動方案」，從引領企業淨零永續治理、推動ESG評鑑及數位化、精進永續資訊揭露透明，到強化利害關係人溝通等4大面向，推動國內永續金融。

證交所也積極透過培育ESG人才、ESG資訊數位化、協助碳盤查及確信，以及成立台灣碳權交易所等多管齊發，推動永續。

林修銘預告，已經舉辦10年的公司治理評鑑，未來將參考ESG相關國際準則，及其他推動環境及社會面向的趨勢，逐步增加環境、社會構面指標及權重，目標到2026年要轉型成為「ESG評鑑」。

ESG 證交所

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