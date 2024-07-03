特斯拉股價飆230、單月漲30%！切老：股性難料、「參與感」比賺多少重要

特斯拉今晚盤中來到230元，一個月內漲了30%，以定義來說應該可以算是進入「牛市」了，但特斯拉動輒漲跌超過30%甚至50%的股性還真的不是一般人能抱得住的股票，抱特斯拉一下帳面賺30%，一下帳面又虧30%的過程真的太煎熬了......

也因為完全無法掌握合理估值，只能在大跌時買進勉強壓一點成本下來，但老實說暴跌超過50%之後，要大舉買進也沒那個勇氣。因為大跌時都是在業績不好時，媒體或分析師也不斷唱衰，每次的氛圍都好像這家公司快倒了一樣，也導致最後常常在低點沒加買太多股，對整體績效和成本也沒太大影響。

每次都要等到回漲後回頭看才覺得自己膽子太小，似乎已經註定我無法在特斯拉股票上賺到大錢（除非真的像木頭姐的預測還有十倍漲輻）。

雖然特斯拉不能算是我的主力持股（目前佔總投資組合約3.8%），但在我臉書的討論頻率算是很高的一支股票。投資有時還是很講究樂趣的，跟著一支和生活層面息息相關，話題很多的企業一起成長，最後能賺多少真的不是重點，有「參與感」比較重要。

之前的十幾年沒能參與到馬斯克將一家乏人問津的小公司，搞成市值破兆的科技巨擘的第一階段過程，至少也要參與到他實現無人駕駛、無人計程車隊和人形機器人的第二階段夢想。

雖然投資特斯拉必須面對不少質疑甚至酸言酸語，但這就是投資的樂趣之一，投資就是驗證自己觀點的一個過程，越多的質疑與市場不同的觀點才能幫助自己持續思考，時常提醒自己「 我不一定是對的 」才是投資時正確的態度。

而不管大家對一家公司投資的看法如何，時間才能給出最後的答案。我相信一家公司股票沒有持有個三到五年很難看到規模的改變，而若能持有十年以上，你將能看到更多原來完全沒有預測到的驚奇發展，這才是持有一家充滿想像力的公司的樂趣，這比持有一家零件製造商或代工廠的樂趣實在高太多了。

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