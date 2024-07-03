特斯拉第2季銷量優 法人對供應鏈維持隨市操作的評等

特斯拉（Tesla）公布第2季產銷數據，雖銷量優於市場預期，且年衰退幅度較上季縮減，但與其它中國電動車廠銷售年增相比，表現相對落後下，法人機構認為，但電動車市場需求成長力道放緩且競爭加劇態勢不變，因此，多維持汽車零組件廠商隨市操作的建議。

Tesla公布第2季交車44.4萬輛，季增14.7%、年減4.7%，略優於市場預期的43.9萬輛，其中，Model 3／Y交車42.2萬輛，季增14.2%、年減5.4%。整體第2季生產41萬輛，季減5.2%、年減14.3%。

法人機構指出，多國新能源車補貼政策正逐漸縮減，包括美國於今年初宣布的新規定已將採用中國製造商生產電池的電動車排除在外，有資格獲得7,500美元消費者稅務抵免的車型由20多款減少至13款，3月並放寬燃油車規定，2032年排氣量減少目標由原本56%降至49%，2032年電動車銷售比例目標由原本67%減少到至少35%。

同時，中國電動車競爭加劇，比亞迪、理想、蔚來汽車第2季交付量年增20%~143%，且華為、小米等科技大廠皆推出電動車款，表現都不比Tesla弱。

雖Tesla銷量優於市場預期，且年衰退幅度較第1季縮減，但與其它中國電動車廠銷售年增相比，表現相對落後，雖robotaxis將於8月推出，股價在近期上漲，但以Tesla銷量與其他中國車廠相比，電動車市場需求成長力道放緩、且競爭加劇態勢不變，因此，維持汽車零組件廠商投資建議為隨市操作。