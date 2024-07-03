抓緊 AI 大多頭行情 下半年投資不可錯過海外市場

近兩年以來，科技股雖然漲多，但AI題材是長線主軸，無論主被動式基金只要搭上AI大趨勢都還有戲可唱，短線高檔休息整理更有益行情健康輪動。隨著時序進入下半年，投資人可以趁此時針對手中的主被動式基金進行「投資健檢」汰弱留強。AI熱潮襲捲全球，而其發展重鎮在美股，包括：輝達、微軟、蘋果等科技大廠，都相繼表明加強對AI領域的投資，下半年投資不可錯過海外市場的布局。

統一投信表示，美國最新的數據顯示通膨重回下行趨勢，奠定了寬鬆貨幣政策，有助市場對經濟前景信心增強。下半年在Fed預防性降息的立場明確、景氣溫和擴張、企業獲利持續上修，疊加美國選舉年多有政策利多，市場氛圍有利股市發展。

AI題材帶動半導體趨勢向上的週期可望延續至2025年，預計2025年仍維持雙位數成長。接著將迎來7月的財報公布期，AI、半導體巨頭營運看俏，長線產業趨勢核心依舊在AI產業，選股要抓緊趨勢向上標的。今年以來科技股雖然漲多，但在AI應用遍地開花的趨勢帶動下，企業獲利頻頻上修。因獲利亦明顯增加，就評價來看股價並未過高。且未來降息亦有利科技股評價提升，市場流動性增加也可望引爆資金浪潮，為多頭增添柴火，行情欲小不易。

全球股市投資主要核心在半導體，據晨星統計今年上半年全球股票型基金報酬率，統一全球新科技基金以大漲46.49%，為同類基金績效之冠，且短中長期的累積績效也都名列前茅。