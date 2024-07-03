降息希望帶動美股漲勢 法人：台股聚焦台積電法說

美國聯準會（Fed）降息希望升高，帶動美股上漲。法人認為，台股除受美股影響外，台積電7月18日的法說會後，較可能有明確走向。

聯準會席鮑爾（Jerome Powell）稍早發表的談話使降息希望升高，美股4大指數收漲，其中標普500指數和那指收盤創新高。

道瓊工業指數漲162.33點或0.41%，收39331.85點，標準普爾指數漲33.92點或0.62%，收5509.01點；那斯達克指數勁揚149.47點或0.84%，收18028.77點，費城半導體指數上揚67.85點或1.24%，收5545點。

台股2日收在22879.37點，下跌179.2點，失守23000點，成交值新台幣4911.60億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股在7月18日台積電法說會前台股不排除持續震盪，若AI族群漲多，可留意低基期股票、重電、集團股、蘋概股等。

看好中國保險市場前景，中信金子公司台灣人壽董事會2日通過，將增資君龍人壽人民幣2.5億元（約新台幣11.21億元），強化資本並擴展營運。

譜瑞-KY董事會2日決議，3日起自集中交易市場買回1100張庫藏股，買回區間價格每股573至1285元。

電腦鍵盤龍頭群光2日公布第2季營收246.7億元，年減2.72%，季增7.98%，為連續第2季成長。

成衣大廠聚陽2日公布第2季營收76.94億元，季減10.61%，年增6.5%，創歷年同期新高。