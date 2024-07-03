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台股7月除權息、領息大秀登場 6,800億活水來了

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股7月除權息、領息的年度大秀登場。聯合報系資料照
台股7月除權息、領息的年度大秀登場。聯合報系資料照

台股7月除權息、領息的年度大秀登場。在台積電（2330）領軍，鴻海（2317）、聯發科（2454）等股息大戶接棒，三王合計將發出逾2,100億元股息，全月共有412家、共計將發出6,827億元現金股利，占台股今年整體現金股利約三分之一。

根據統計，自今（3）日開始，7月已排定將發放現金股利的公司共有412家，市場最吸睛的是台積電將在11日發放每股3.5元現金股利、總金額907億元。

另外，鴻海、聯發科也將同步在31日各發放748億元、486億元現金股利，加計台積電，三王合計發放的現金股利總金額達2,142億元；聯電則將在24日發放375億元、國泰金29日發293億元、日月光投控26日發293億元、長榮25日發214億元。

其它將發放逾百億元現金股利的上市櫃公司還有台達電、元大金、台灣大、華碩、和泰車、和碩等；超過50 億元的有開發金、國巨、台泥、緯創、世界、緯穎、陽明、正新、群光、聯強等公司。

在每股現金股利方面，依序是緯穎42元、聯發科30.40531元、和泰車與信驊的20元，及國巨19.97238元、汎德永業18元、力旺17.49899元、華碩17元、瑞鼎15.2元、南寶15元。

其它每股現金股利超過10元的公司包括：王品、富邦媒、崑鼎、致新、矽創、新普、晶華、京鼎、永信建、天鈺、是方、新鼎、耕興、瑞儀、可寧衛、晶碩、潤德等。

統計7月共有412家公司發放現金股利，合計金額達6,827億元，占台股今年整體現金股利約三分之一，為近期台股中最大一筆資金。

元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧總經理呂仁傑表示，台股目前雖外資買賣動作不一，但在內資資金不斷進場加持下，預計行情將可維持在高檔區不墜。

由於許多拿到現金股利的投資人，會將領取的現金股息再投入股市，使得高股利、高現金股息殖利率的個股備受看好。

台積電 股利

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