台積電18日法說 瑞銀提四問

台積電（2330）將於7月18日舉行法說會，市場視為解讀下半年半導體市況重要方向球，外資瑞銀證券率先為全球投資人提出四問，包括：一、整個半導體周期展望；二、毛利率趨勢及關鍵因素；三、資本支出更新及2025年訂單能見度；四、2奈米製程發展是否有可能提前。

台積電昨天股價走勢疲弱，盤中雖然一度翻紅，終場仍不敵賣壓，以960元收市、下跌8元，外資小幅賣超222張，連二賣；周二ADR早盤漲約0.7%。

即便昨天普通股股價失守5日、10日等短天期均線，瑞銀仍看好台積電受惠AI需求持續擴大，以及先進製程強勢的領導地位帶動毛利率持續走升、獲利能見度強勁，給予「買進」評等，目標價上看1,070元。

針對台積電法說會提出的四問，瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞認為，整體半導體產業周期受惠雲端AI／高效能運算需求強勁，相關應用將進一步穩定。

瑞銀並看好，台積電未來幾年獲利將穩健上揚，預估2024年至2028年每股純益（EPS）各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80.23元。這是台積電本次法說前，外資圈首篇提出四問的報告，也是全市場第一篇提出台積電每股純益預估值至2028年的報告。

在毛利率趨勢上，影響因素包括調高代工價格、3奈米製程及美國新廠2025年量產造成的稀釋效應。林莉鈞估計，台積電今年下半年毛利率可達53%，2025年將進一步攀升至56%。

資本支出方面，基於近期上調收入預測，以及對2奈米需求前景的正向觀點，瑞銀團隊預期台積電今年的資本支出約為320億美元，2025年則由350億美元上調至370億美元。

2奈米發展方面，林莉鈞認為，台積電2奈米量產計畫預計於2025年底開始，但公司目前似乎已超前部署相關2奈米設備，因此有望於2026年、2027年大量生產，鞏固台積電在全球晶圓代工的領導地位。