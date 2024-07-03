台股除息行情 沒看到好采頭…鴻海、聯電等陷入貼息

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（2）日在鴻海（2317）、聯電（2303）等電子大咖除息失靈、及外資大賣中，慘陷貼息窘境，引發多頭信心危機，衝擊指數大跌179點、收22,879點，23,000點大關得而復失。雖短線市場陷入觀望，不過，四大市場專家預期，行情多空將在18日台積電（2330）法說會前後攤牌，指數仍有望上看24,000點。

昨日台股以低盤開出，盤中多頭雖試圖反撲，但在鴻海除息首日走勢失靈，與聯電、鴻準、華邦電等同步除息的個股均陷入貼息困境，衝擊多頭人氣。儘管買盤試圖點火綠能環保、電機機械、造紙等非電族群，但指數終場仍大跌逾百點，並失守5日、10日短期均線。

其中，昨日外資賣超第一名的個股，就是鴻海，金額達92億元，遠傳、光寶科、世界、創意、聯詠、亞翔也都分別賣超逾10億元，除息的鴻準、宇瞻、宏泰也同步賣超。同時，外資在台指期未平倉淨空單仍維持在2.5萬口的高峰，逾多空警戒線2萬口已有八個交易日，引發市場惴惴不安。

昨日三大法人共計賣超台股297.4億元。其中外資賣超242.4億元，連二賣；投信買超47.5億元，連二買；自營商賣超99.8億元，由買轉賣。至於八大公股行庫，則逢低護持、買超86億元，連二買。

第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩等指出，基本面是台股目前最大靠山，內外資預估，台積電第3季營收有望季增12%，今年每股稅後純益（EPS）成長至39至42元區間、明年上看48至51元區間、後年挑戰60元大關。

此外，蘋果9月將推新iPhone，導入AI功能後，備貨有望上看1億支、明年有機會達2.5億支，加上輝達B200開始出貨，AI、蘋果供應鏈第3、4季業績動能無虞，將嘉惠台系鏈。因此儘管指數波段漲多，短線難免震盪，但在「有基之彈」下，下半年指數有望突破24,000點。

萬寶投顧執行長賴建承、統一投顧董事長黎方國等認為，川普在美國大選民調領先，以他過往主張貨幣寬鬆的立場，搭配歐洲央行、瑞士、加拿大等開始降息，將有利股市表現。且在AI、蘋概股進入傳統旺季後，法人圈預估第3季台股獲利上看8,800億至9,000億元，年成長有機會逾一成，基本面將助台股更上層樓。

台股獲利 外資

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