快訊

熱爆！1張圖看南部大範圍紅到發紫 高壓籠罩颱風難發展

卓揆確保2030年前不缺電 經長稱跳電已減7成…挨批瞎說

證交所攜手職棒 強化防詐意識

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所宣導反詐騙，繼先前以反詐騙專網「證派外送」為主軸，舉行多次快閃活動後，預計7月7日、8月7日、9月27日與中華職棒味全龍合作，辦理「證派外送　強棒出擊」活動，期盼協助民眾強化防詐意識及提升識詐知能。

中華職棒為國內規模最大的職業運動聯盟，本活動為證交所首度前進棒球場進行反詐騙宣導，合作對象味全龍，不但是職棒元年首支冠軍隊伍，2023年也勇奪總冠軍。

為吸引不同族群關注投資詐騙議題，證交所在金管會指導下，首度將反詐騙宣傳活動帶到天母棒球場，希望藉由味全龍的三場主場賽事，推廣4月推出的反詐騙專網「證派外送」，幫助民眾藉由「證派外送」網站了解常見投資詐騙手法。

證交所規劃7日於天母棒球場二樓商店街長廊設置攤位，並派出「反詐特派員」，邀請民眾掃QRCODE至「證派外送」網站，進行趣味的「甜點鑑賞屬性」測驗，幫助民眾了解自己是否容易掉入投資詐騙的陷阱。民眾只要完成測驗，就可以獲得精美禮物。

在場內活動方面，證交所預定中場時間辦理趣味跑步競賽活動，邀請四位球迷穿戴「證派外送」外送員裝備，與味全龍吉祥物於外野進行趣味賽跑，完成跑步的參賽者將獲得味全龍球員搖頭公仔及反詐甜點磁鐵包，並有機會與味全龍啦啦隊小龍女同框。

證交所歡迎球迷於當日開放進場後，至證交所攤位報名，限額四名，額滿為止，年齡限制則是國小五年級以上。

味全 詐騙 證交所

延伸閱讀

從球探情蒐到應援文化 北市青年局與味全龍合辦免費職涯課

證交所「證派外送」反詐騙宣導 攜手味全龍強棒出擊

證交所培育生技獨角獸

鴻海明除息...發行市值將減少748億 證交所：影響大盤指數23點

相關新聞

台股除息行情 沒看到好采頭…鴻海、聯電等陷入貼息

台股昨（2）日在鴻海、聯電等電子大咖除息失靈、及外資大賣中，慘陷貼息窘境，引發多頭信心危機，衝擊指數大跌179點、收22...

掌握4步驟 挖出低基期成長股

台股受惠人工智慧（AI）題材頻創新高，截至2024年6月13日，加權指數今年以來漲幅累計達24.4%，在全球表現中名列前茅！

台股7月除權息、領息大秀登場 6,800億活水來了

台股7月除權息、領息的年度大秀登場。在台積電領軍，鴻海、聯發科等股息大戶接棒，三王合計將發出逾2,100億元股息，全月共...

台積電18日法說 瑞銀提四問

台積電將於7月18日舉行法說會，市場視為解讀下半年半導體市況重要方向球，外資瑞銀證券率先為全球投資人提出四問，包括：一、...

致茂、世芯、創意 瑞銀按讚

瑞銀證券在最新出具的「亞洲半導體產業」報告中指出，為滿足商用繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）的強勁需求，預...

就市論勢／雲端、IC設計、紡織 有戲

台灣經濟持續顯著好轉，出口增長，企業設備投資動能提升，區域政治風險並未影響國際股市強勢表現，美國、中國與歐洲經濟體逐漸復甦，雖緩慢但帶動資金潮，目前台股與標普500都處歷史相對評價高位置，但觀察台股企業獲利仍為持續上揚、2024年年增率為27%，因此無礙長線多頭，預期指數仍為偏多行情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。