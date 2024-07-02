證交所法規宣導 回響大

2024年度證券商從業人員法規及業務宣導課程擴大舉辦，臺灣證券交易所專業宣導團隊在將近一個月時間內，腳步遍及台灣各大城市，與證券業稽核、法遵、徵信、受託等業務從業人員溝通，終於達成上半年度1,500人次的宣導目標。

證交所表示，預計今年第4季，將再接再厲推廣一系列的法規說明活動，以提升宣導頻率與效能，並強化整體證券市場的動能與韌性，力求推動金融服務創新轉型。

證交所今年5月起鳴槍起跑的上半年法規宣導議程規劃，共分為三個梯次舉辦，第一梯次以台中市為首，再來是科技業群聚、年輕族群比率極高的新竹市；第二梯次自6月上旬起開辦，轉赴台南及高雄市。

第三梯次原本預計於6月下旬，返回台北市連續開講四場，但因報名人數爆棚，證交所券商輔導部排除萬難，加碼於6月11日增開上下午共兩場次，使得上半度免費法規宣導課程總場次，一口氣暴增25％至十場。

今年上半年證券商從業人員法規宣導課程，主要為金管會證期局政策面闡釋，由證券商管理組派員講述「近期業務開放重點及法規說明」，內容包括鬆綁業務範圍、法規修正、資訊安全、高齡客戶保護及防範金融詐騙等。

至於證交所部分，則由券商輔導部與交易部，分別派出資深同仁，輪流介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易相關制度變革重點說明」等注意事項。以證交所截至目前為止，上、下半年個別全國分區密集推動，每半年辦理場次約八至十場盛況推算，預計全年度有超過3,000人次在職人員受惠。