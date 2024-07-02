快訊

熱爆！1張圖看南部大範圍紅到發紫 高壓籠罩颱風難發展

卓揆確保2030年前不缺電 經長稱跳電已減7成…挨批瞎說

證交所法規宣導 回響大

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
2024年度證券商從業員法規及業務宣導
2024年度證券商從業員法規及業務宣導

2024年度證券商從業人員法規及業務宣導課程擴大舉辦，臺灣證券交易所專業宣導團隊在將近一個月時間內，腳步遍及台灣各大城市，與證券業稽核、法遵、徵信、受託等業務從業人員溝通，終於達成上半年度1,500人次的宣導目標。

證交所表示，預計今年第4季，將再接再厲推廣一系列的法規說明活動，以提升宣導頻率與效能，並強化整體證券市場的動能與韌性，力求推動金融服務創新轉型。

證交所今年5月起鳴槍起跑的上半年法規宣導議程規劃，共分為三個梯次舉辦，第一梯次以台中市為首，再來是科技業群聚、年輕族群比率極高的新竹市；第二梯次自6月上旬起開辦，轉赴台南及高雄市。

第三梯次原本預計於6月下旬，返回台北市連續開講四場，但因報名人數爆棚，證交所券商輔導部排除萬難，加碼於6月11日增開上下午共兩場次，使得上半度免費法規宣導課程總場次，一口氣暴增25％至十場。

今年上半年證券商從業人員法規宣導課程，主要為金管會證期局政策面闡釋，由證券商管理組派員講述「近期業務開放重點及法規說明」，內容包括鬆綁業務範圍、法規修正、資訊安全、高齡客戶保護及防範金融詐騙等。

至於證交所部分，則由券商輔導部與交易部，分別派出資深同仁，輪流介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易相關制度變革重點說明」等注意事項。以證交所截至目前為止，上、下半年個別全國分區密集推動，每半年辦理場次約八至十場盛況推算，預計全年度有超過3,000人次在職人員受惠。

證交所 證券商

延伸閱讀

鴻海每股配5.4元 今除息行情頓挫觀望 震盪拚填息

上市公司執行買回庫藏股情形

證交所「證派外送」反詐騙宣導 攜手味全龍強棒出擊

台股開戶數創高 年輕族群大增

相關新聞

台股除息行情 沒看到好采頭…鴻海、聯電等陷入貼息

台股昨（2）日在鴻海、聯電等電子大咖除息失靈、及外資大賣中，慘陷貼息窘境，引發多頭信心危機，衝擊指數大跌179點、收22...

掌握4步驟 挖出低基期成長股

台股受惠人工智慧（AI）題材頻創新高，截至2024年6月13日，加權指數今年以來漲幅累計達24.4%，在全球表現中名列前茅！

台股7月除權息、領息大秀登場 6,800億活水來了

台股7月除權息、領息的年度大秀登場。在台積電領軍，鴻海、聯發科等股息大戶接棒，三王合計將發出逾2,100億元股息，全月共...

台積電18日法說 瑞銀提四問

台積電將於7月18日舉行法說會，市場視為解讀下半年半導體市況重要方向球，外資瑞銀證券率先為全球投資人提出四問，包括：一、...

致茂、世芯、創意 瑞銀按讚

瑞銀證券在最新出具的「亞洲半導體產業」報告中指出，為滿足商用繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）的強勁需求，預...

就市論勢／雲端、IC設計、紡織 有戲

台灣經濟持續顯著好轉，出口增長，企業設備投資動能提升，區域政治風險並未影響國際股市強勢表現，美國、中國與歐洲經濟體逐漸復甦，雖緩慢但帶動資金潮，目前台股與標普500都處歷史相對評價高位置，但觀察台股企業獲利仍為持續上揚、2024年年增率為27%，因此無礙長線多頭，預期指數仍為偏多行情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。