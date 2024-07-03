就市論勢／雲端、IC設計、紡織 有戲

經濟日報／ 蔡孟軒（群益中小型股基金經理人）

盤勢分析

台灣經濟持續顯著好轉，出口增長，企業設備投資動能提升，區域政治風險並未影響國際股市強勢表現，美國、中國與歐洲經濟體逐漸復甦，雖緩慢但帶動資金潮，目前台股與標普500都處歷史相對評價高位置，但觀察台股企業獲利仍為持續上揚、2024年年增率為27%，因此無礙長線多頭，預期指數仍為偏多行情。

投資建議

WWDC後，因用戶裝置需搭載A17 Pro或M系列晶片，在裝置更新升級成iOS 18、iPadOS 18等作業系統後，便能免費使用AI功能，加上蘋果2024年基期偏低，有助2025年銷量成長，市場預期推動iPhone換機潮，蘋果供應鏈可留意。

儘管上半年來自手機、PC等消費性電子面臨淡季，但從報價和庫存觀察半導體循環位階，在下游及終端部分，已觀察庫存天數由記憶體、手機逐一出現改善，後續持續關注PC、車用及工業領域。

其他投資看好族群部分，AI PC將在下半年到2025年持續推出新機種，AI ODM營運持續加溫，同步帶動散熱等相關液冷需求；將進入除權息旺季，高殖利率概念股將有個股表現機會。

整體而言，長期看好半導體、AI、雲端、伺服器、散熱及IC設計等產業供應鏈。

另外，傳產如電動車、紡織也逐漸庫存去化，預期後市亦有表現機會。採個股表現，逢低布局評價較低族群。

AI

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