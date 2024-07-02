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股東注意！證交所今公告7月31日發放現金股利

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片
證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所2日公告，分派現金股利及盈餘轉增資發行新股，依6月14日股東常會決議，每股配發現金股利3.1元、股票股利1.5元，其中，7月31日將發放現金股利。

證交所依6月14日股東常會決議，2023年經營成果將分派現金股利及盈餘轉增資發行新股，每股配發現金股利3.1元，計分派35.91億元；股票股利每股配發1.5元，計分派17.38億元，辦理轉增資發行新股1.738億股。證交所目前實收資本總額115.86億元，增資後發行股份總額133.24億元，均為記名式普通股，全額發行。

證交所指出，以7月17日為現金股利配發暨增資基準日，13日至17日止停止辦理股東名簿記載變更，並以31日為現金股利發放日。

增資 股利 證交所

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