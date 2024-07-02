快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

晶碩營收／6月年減8.39% 檔期出貨高峰已過

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）2日公告6月營收5.09億元，年減8.39%、月減16.94%。晶碩表示，由於代工品牌618檔期訂單出貨高峰落在5月，墊高比較基期，加上今年自有品牌的618檔期出貨也提前至5月下旬，因此整體營收表現不如去年同期與上月。不過，第2季營收16.37億元，年增1.48%，仍創同期新高。累計上半年營收33.63億元，年增9.38%。

晶碩表示，今年以來中國大陸市場表現較為低迷，且前景不明朗，因此自有品牌針對618檔期並未大力促銷，而採取守住利潤為主要策略，不願與同業殺價競爭。雖然營收表現較為平淡，但反而有利獲利表現。另外，雖然日圓直直落，但晶碩維持對日本客戶的補貼，並未有進一步增加的情形，主要是目前日圓匯率還在與客戶議定的區間。

在矽水膠的取證上，晶碩矽水膠日拋產品從去年第4季已開始出歐洲，今年第2季已取得日本透片的證照，可望在下半年開始出貨，預計第4季將取得彩片證照，將於明年開始出貨。晶碩表示，取證進度主要依每個國家對矽水膠的接受度與滲透率為考量，明年預計將取得美國證照、2026年則是台灣與中國大陸。

在產能規劃上，晶碩表示，第2季龜山廠稼動率約達九成，大溪廠則視矽水膠的需求與出貨來安排。中國大陸廠主要是做後段製程，2024年開始會補滿前段製程。

晶碩

延伸閱讀

京城銀6月稅前盈餘5.3億 每股淨值45.59元

三大退休基金 前五月賺7,484億…6月將持續增長

亞洲6月製造業景氣向上 台、韓PMI指數擴張...兩年最佳

台股開戶數創高 年輕族群大增

相關新聞

鴻海單日遭大賣逾4.4萬張慘陷貼息 高居外資賣超冠軍

台股2日收在22,879.37點，下跌179.2點，三大法人賣超305.39億元，其中光是外資賣超就達247.9億元，統...

台股下跌179點 三大法人賣超305億元

台股2日開低，雖一度向平盤靠攏，但不敵沉重賣壓，終場收在22,879.37點，下跌179.2點，跌幅0.78%，成交量增...

世界（5374）連亮漲停！是因7月4日除息、台積電授權？專家示警：追高小心

世界(5347)罕見連續漲停！台積電(2330)與世界(5347)技術有何差異？台積電可能授權世界先進更多技術嗎？除權息後股價將回到合理價位。

台股開低震盪 終場跌179點收22,879點、台積電跌8元收960元

台股2日全場開低震盪，終場收22,879.37點，跌179.20點、跌幅0.78%，成交金額4,808.94億元，目前遭...

15檔除息 聯電、鴻海、鴻準都貼息 這2檔竟完成填息

台股2日有15檔股票除息，影響加權指數約38.57點，其中以鴻海（2317）除息影響加權指數約23.64點最多，但除息股...

鴻海、聯發科、世界將除息！買賣時機怎判斷？1細節看「填息、貼息機率」

下周多檔好股除權息，除權息日行情好壞，用個股期就能提前預測，舉例：台郡(6269)、瑞儀(6176)、全新(2455)給你聽！ 近期進入除權息旺季，而下周一至四更是有許多人盡皆知的好股票將要除權息。 (7/1)周一：日月光控股(3711)、台泥(1101)、中興電(1513) (7/2)周二：聯電(2303)、鴻海(2317)、鴻準(2354)、啟基(6285) (7/3)周三：華碩(2357)、中華電(2412)、金寶(2312) (7/4)周四：聯發科(2454)、新普(6121)、世界(5347)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。