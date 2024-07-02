錸德急漲近五成 公布5月每股虧損0.01元

下周多檔好股除權息，除權息日行情好壞，用個股期就能提前預測，舉例：台郡(6269)、瑞儀(6176)、全新(2455)給你聽！ 近期進入除權息旺季，而下周一至四更是有許多人盡皆知的好股票將要除權息。 (7/1)周一：日月光控股(3711)、台泥(1101)、中興電(1513) (7/2)周二：聯電(2303)、鴻海(2317)、鴻準(2354)、啟基(6285) (7/3)周三：華碩(2357)、中華電(2412)、金寶(2312) (7/4)周四：聯發科(2454)、新普(6121)、世界(5347)

2024-07-02 11:28