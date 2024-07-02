股匯齊跌 新台幣收32.627元創逾2個月新低
台股下挫、熱錢出走加上亞幣疲軟，3大利空促成新台幣貶勢再起，台灣股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元收盤收在32.627元，貶值8.1分，匯價連2黑且創逾2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.12億美元。
「新台幣今天跟著股市跑」，外匯交易員直言，近期新台幣走勢主要受外資動向與美元強度2大因素左右，儘管市場對聯準會降息的期待略微升高，但聯準會沒有鬆口，美元指數站穩105之上；在此同時，台股漲高回落，外資提款台股並匯出，加重新台幣貶勢。
新台幣兌美元今天以32.56元開盤後，匯價隨台股走弱，迅速貶破32.6元，出口商趕緊進場拋匯撿便宜，跌幅一度收斂，但外資午後擴大匯出力道，盤中最低觸及32.646元，終場收在32.627元，創下4月23日以來的低點。
7月才剛開始，新台幣就已接連貶破32.5元、32.6元價位，貶值速度明顯加快。外匯交易員分析，金融市場消息面紛雜，雖然先前公布的數據顯示通膨降溫，市場重燃對降息的期待，但美國經濟穩健，支撐美元指數，外資也有逢高調節跡象，日圓、人民幣等亞幣則是一片低迷，加上月初出口商不急著拋匯，利空罩頂之下，新台幣不貶也難。
根據央行統計，美元指數今天勁揚0.35%，亞幣倒成一片，人民幣小跌0.04%，新台幣下跌0.25%，日圓貶值0.4%，韓元重挫0.5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言