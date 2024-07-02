快訊

傳澎湖漁船遭大陸海警強行登檢「拖回大陸」 海巡署緊急召開應變會議

印度宗教集會爆踩踏事件！傳至少107人死亡 警方還原過程：場內這狀態讓人不適

股匯齊跌 新台幣收32.627元創逾2個月新低

中央社／ 台北2日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股下挫、熱錢出走加上亞幣疲軟，3大利空促成新台幣貶勢再起，台灣股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元收盤收在32.627元，貶值8.1分，匯價連2黑且創逾2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額18.12億美元。

「新台幣今天跟著股市跑」，外匯交易員直言，近期新台幣走勢主要受外資動向與美元強度2大因素左右，儘管市場對聯準會降息的期待略微升高，但聯準會沒有鬆口，美元指數站穩105之上；在此同時，台股漲高回落，外資提款台股並匯出，加重新台幣貶勢。

新台幣兌美元今天以32.56元開盤後，匯價隨台股走弱，迅速貶破32.6元，出口商趕緊進場拋匯撿便宜，跌幅一度收斂，但外資午後擴大匯出力道，盤中最低觸及32.646元，終場收在32.627元，創下4月23日以來的低點。

7月才剛開始，新台幣就已接連貶破32.5元、32.6元價位，貶值速度明顯加快。外匯交易員分析，金融市場消息面紛雜，雖然先前公布的數據顯示通膨降溫，市場重燃對降息的期待，但美國經濟穩健，支撐美元指數，外資也有逢高調節跡象，日圓、人民幣等亞幣則是一片低迷，加上月初出口商不急著拋匯，利空罩頂之下，新台幣不貶也難。

根據央行統計，美元指數今天勁揚0.35%，亞幣倒成一片，人民幣小跌0.04%，新台幣下跌0.25%，日圓貶值0.4%，韓元重挫0.5%。

台股 外資 新台幣

延伸閱讀

台股開低震盪 終場跌179點收22,879點、台積電跌8元收960元

台股盤中弱勢震盪近200點 金融航運抗跌

微軟蘋果創新高 法人：台股觀察重點在鴻海除息

00934首配0.33元…年化配息率19.4％！ 專家：ETF熱潮…台股大跌就有大筆投信資金進場

相關新聞

股東注意！證交所今公告7月31日發放現金股利

臺灣證券交易所2日公告，分派現金股利及盈餘轉增資發行新股，依6月14日股東常會決議，每股配發現金股利3.1元、股票股利1...

鴻海單日遭大賣逾4.4萬張慘陷貼息 高居外資賣超冠軍

台股2日收在22,879.37點，下跌179.2點，三大法人賣超305.39億元，其中光是外資賣超就達247.9億元，統...

台股下跌179點 三大法人賣超305億元

台股2日開低，雖一度向平盤靠攏，但不敵沉重賣壓，終場收在22,879.37點，下跌179.2點，跌幅0.78%，成交量增...

世界（5374）連亮漲停！是因7月4日除息、台積電授權？專家示警：追高小心

世界(5347)罕見連續漲停！台積電(2330)與世界(5347)技術有何差異？台積電可能授權世界先進更多技術嗎？除權息後股價將回到合理價位。

台股開低震盪 終場跌179點收22,879點、台積電跌8元收960元

台股2日全場開低震盪，終場收22,879.37點，跌179.20點、跌幅0.78%，成交金額4,808.94億元，目前遭...

15檔除息 聯電、鴻海、鴻準都貼息 這2檔竟完成填息

台股2日有15檔股票除息，影響加權指數約38.57點，其中以鴻海（2317）除息影響加權指數約23.64點最多，但除息股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。