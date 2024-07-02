京城銀6月稅前盈餘5.3億 每股淨值45.59元

京城銀（2809）2日公告6月自結稅前損益5.3億元，稅前每股盈餘0.48元，稅後盈餘4.34億元，每股純益（EPS）0.39元；累計前6月稅前獲利38.78億元，稅前每股盈餘3.49元，累計前6月稅後盈餘32.39億元，每股純益（EPS）2.91元。

聯準會（Fed）上月公布利率決策，連續第七次維持利率在5.25~5.50%不變；京城銀表示，降息時程不斷調整，加上年底的美國總統大選、地緣政治的持續變化及AI熱潮帶來的產業衝擊等，市場上仍存在許多不確定因素。

京城銀指出，面對總體環境的波動，將持續專注於成本的控管和收入的穩健成長。資產品質方面，維持一貫的穩健水準，逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為7,618.35%，全體放款覆蓋率為1.69%。

台灣整體通膨持續，京城銀指出，依循社區銀行的經營理念，推出「活存階梯優利」：「頭家優利」及「大企優利」兩專案，幫助企業主應對經濟挑戰。