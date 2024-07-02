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鴻海單日遭大賣逾4.4萬張慘陷貼息 高居外資賣超冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股2日收在22,879.37點，下跌179.2點，三大法人賣超305.39億元，其中光是外資賣超就達247.9億元，統計外資買賣超個股發現，鴻海（2317）遭外資賣超44,271張，居外資賣超個股冠軍，股價收在204.5元，下跌6元，陷入貼息窘境，聯電（2303）也遭外資賣超17,138張，以52.7元收盤，下跌1.2元，同樣呈現貼息。

台股2日以23,012.74點開低，雖一度向平盤靠攏，回到23,041.9點，可惜不敵沉重賣壓，指數再往下挫，終場收在22,879.37點，下跌179.2點，跌幅0.78%，三大法人賣超305.39億元，外資賣超高達247.9億元，投信買超42.36億元，自營商賣超（合計）99.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.42億元，自營商（避險）賣超80.43億元。

台股2日有15檔股票除息，影響加權指數約38.57點，但鴻海、聯電、啟碁（6285）等都陷入貼息，僅東聯（1710）、采鈺在盤中完成填息，華票（2820）及騰輝電子-KY（6672）則朝填息前進，其餘都是貼息的表現。

鴻海每股配發5.4元現金股利，發行市值將減少約748億元，早盤以212元開出後一度拉升至213元，一度朝填息前進，但近午盤時股價往下急殺，一度下滑至203元，終場收204.5元，下跌6元，跌幅2.85%，陷入貼息窘境。

聯電每股配發3元現金股利，除息參考價53.9元，早盤以53.5元開低後走低，一度下滑至51.9元，除息走勢疲弱，慘陷貼息，終場收在52.7元，下跌1.2元，跌幅2.22%，成交量逾23.68萬張，高居台股成交量冠軍。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、泰金寶-DR、復華台灣科技優息、遠傳、聯電、群創、中鋼、中信金、光寶科、宏碁等；外資單日賣超鴻海44,271張，已是連三賣，另外，投信則是賣超鴻海2,494張，連十賣，自營商賣超鴻海4,596張，合計三大法人賣超鴻海51,361張。

鴻海慘陷貼息之外，聯電也是落入貼息窘境，外資賣超17,138張，連七賣，投信則是買超聯電21,011張，連七買，另外，自營商賣超聯電28,626張，三大法人合計賣超24,753張。

外資賣超台股，不過，統計外資買超前十大個股則依序是新光金、華航、正文、旺宏、華通、元大滬深300正2、佳世達、裕民、元大金、瑞儀。

外資 鴻海

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