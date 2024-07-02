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宏捷科營收／第2季創高 全年展望樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）2日公告6月營收4.26億元，月減1.9%、年增101.9%，業績表現持穩；其中，第2季營收13.07億元，季增1.6%、年增148%，創單季營收新高，業績表現亮眼。

宏捷科累計上半年營收25.93億元，年增198.5%，較去年同期激增，上半年營收已逼近去年度全年營收27.23億元，顯示今年出貨動能相當強勁，而下半年即將迎來傳統旺季，預料今年營運將遠優於去年。

展望第3季，宏捷科認為，由於進入傳統電子旺季，加上美系大客戶新機將導入AI，有望催動換機潮湧現，加上WiFi 7滲透率加速提升，因此對下半年營運持樂觀態度，維持「季季高」的看法不變。

宏捷科表示，今年智慧手機品牌廠均在新品導入AI應用，有助於吸引用戶換機，進而推升PA（功率放大器）需求提升，同時也有助於手機產業加速復甦，而下半年市場需求有望比上半年更加旺盛。

此外，近期外資報告指出，三星為降低手機生產成本，藉此與陸系手機廠競爭，目前已將射頻元件與PA部分訂單轉向下單給台廠代工；其中，穩懋與宏捷科均將受惠。

法人表示，從宏捷科近期營收表現來看，顯示出手機客戶的拉貨動能確實比去年強勁許多，而下半年蘋果iPhone 16問世後，估計將掀起另一波換機潮，挹注國內手機供應鏈業績成長。

宏捷科 手機廠 營收

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