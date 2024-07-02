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台股下跌179點 三大法人賣超305億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

台股2日開低，雖一度向平盤靠攏，但不敵沉重賣壓，終場收在22,879.37點，下跌179.2點，跌幅0.78%，成交量增至4,808.95億元，三大法人賣超305.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超247.9億元，投信買超42.36億元，自營商賣超（合計）99.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.42億元，自營商（避險）賣超80.43億元。

台股2日有15檔股票除息，影響加權指數約38.57點，但鴻海（2317）、聯電（2303）、啟碁（6285）等皆陷入貼息，其中僅東聯（1710）、采鈺在盤中完成填息。而太陽能族群受惠Google宣布將攜手永鑫能源在台投資太陽能電廠，目標建置量為1GW，聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）等多達7檔太陽能股攻上漲停。

太陽能電廠 自營商

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