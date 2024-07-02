資金轉進電信股、遠傳股價創高 法人分析3主因

市場資金今天轉向電信股，遠傳盤中大漲逾7%，股價登92.5元刷新歷史新高，台灣大收盤111.5元創近4年新高。法人分析，市場投資氣氛轉趨保守、電信股基期相對低、兩大電信合併效應顯現，都是資金流向電信股的主因。

電信股因股本大、股價波動小，在市場震盪時具有資金避風港的效果。近日台股陷入高檔整理，遠傳今天盤中上漲逾7%，股價登上92.5元歷史新高，終場收在90.1元，漲幅4.28%，同創收盤新高，成交量逾3.9萬張；累計兩個交易日股價漲幅7.13%。

台灣大近日股價獲資金青睞緩步墊高，今天上漲2.29%，以111.5元作收，創2020年7月來新高，近3個交易日股價漲幅5.18%；中華電近期股價平穩。

兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉分析，資金流向電信股的原因，第一，台股指數先前屢創新高後，面臨高檔震盪整理，指數連日上攻失利，顯示投資氣氛轉趨保守，資金尋求避風港；第二，先前台股受惠AI浪潮，相關概念股飆漲，電信股明顯被冷落，「現在回頭一看，發現股價基期偏低」，因此受到青睞。

他表示，遠傳電信與台灣大哥大已完成併購，近期業績陸續顯示合併綜效，市場認為在用戶數與營收、獲利躍升的狀況下，股價有進一步與中華電拉近距離的空間，近期補漲效應明顯。

台灣大哥大總經理林之晨先前表示，與台灣之星合併綜效已轉正，前5月電信營業利益突破新台幣50億元，若納入台灣之星虧損計算，年增近6成，2025年獲利將加速成長。

遠傳電信受惠合併亞太電信綜效、電信本業擴大加深獲利力道，今年第1季合併稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）達88.9億元，年增11.9%，再創歷史新高；5月稅後淨利10.46億元，年成長率高達17.4%，創2016年9月至今新高，每股盈餘（EPS）0.29元。