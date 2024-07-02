世界（5374）連亮漲停！是因7月4日除息、台積電授權？專家示警：追高小心

【文． 玩股華安】

根據新聞報導：2024年5月，世界先進受惠於客戶需求回溫，自結合併營收達35.7億元，月增5.37%，創今年次高並改寫同期次高。

累計前5月合併營收達165.91億元，年增11.38%。第二季預期晶圓出貨量季增17～19%，平均售價（ASP）季減2～4%，稼動率提升至64～66%，毛利率回升至25～27%。4月3日花蓮地震影響第二季毛利率約1.5個百分點，約2%的出貨將遞延至第三季。

全年產能估約338.7萬片，年增1%。今年資本支出預期維持約38億元，年減近5成。上半年消費電子庫存已調整至正常水位，全年需求可望恢復季節性常態。工業用及車用半導體庫存持續調整中，預期第二、三季恢復正常水位，下半年應可維持溫和成長。

世界先進與恩智浦半導體（NXP）合資設立新加坡子公司VSMC，投資約78億美元建設12吋晶圓廠，目標2024年下半年動土，2027年量產，由持股6成的世界先進負責營運，鎖定生產車用及工業用混合信號、電源管理、類比晶片等。

VSMC將向台積電取得130奈米至40奈米BCD等七項技術授權，授權費總額1.5億美元，資金來源包括自有資金、借款或現金增資。授權方須按未來實際採用該技術產生的營收支付一定比率的權利金。資金來源也包括客戶長約保證金及銀行聯貸借款，並在維持健康財務結構下評估現增。

而在上週 以「世界子公司獲台積技術授權」報導：世界先進新加坡子公司VSMC取得台積電40~130奈米BCD七項技術授權後，世界5347（6月28日）股價早盤跳空大漲，並在中午攻至漲停板，而隨著7月1日ETF新成分股生效，上週五投信在終止11連續大買萬張後，再度開始大買萬張，單日買超13927張。

而今日（7月1日）世界5347再度強攻漲停，投信再買14523張，而近期市場也開始出現投資人猜測台積電會授權更多技術給世界進行生產，也使股價出現更多想像的空間，那我們來看看台積電（2330）與世界（5347）的差異。

台積電與世界先進的差異

公司背景與營運模式

台積電（TSMC）：是全球領先的晶圓代工廠，專注於先進製程技術，市值突破8兆元，是台股的領軍企業。其主要負責28nm成熟製程及7nm的先進製程，營收主力集中在數位晶片市場。

台積電擁有全球最完整的半導體產業鏈，包括上游的矽晶圓製造及IC設計、中游的晶圓製造及相關設備、下游的IC封裝測試及零組件，而輝達（NVIDIA）Blackwell的新一代圖形處理器（GPU）設計架構，新晶片由台積電採用4NP製程技術生產。

世界先進（VIS）：是一家以8吋晶圓為主的專業晶圓代工廠，成立於1994年，主要生產類比晶片。世界先進擁有共五座八吋晶圓廠，其中四座位於台灣、一座位於新加坡，2023年年產能約為335萬片八吋晶圓。

在全球晶圓排名第八。公司於2024年6月宣布與恩智浦半導體合資在新加坡成立VSMC，共同設立12吋(300mm)晶圓廠，世界先進持有60％股權、恩智浦半導體持有40％股權，並由世界先進負責營運，預計2024年下半年開始興建、2027年量產。

台積電與世界先進技術差異

台積電：專注於先進的數位晶片製程技術，提供高性能計算和消費電子等領域的解決方案，技術領先全球，客戶基礎廣泛。

世界先進：專注於8吋晶圓的類比晶片製造，提供混合訊號、高壓、BCD等製程技術，主要服務於消費電子、工業及車用市場，透過併購和技術授權不斷提升其技術能力和市場競爭力。

兩者在技術專注領域和應用市場上有明顯差異，各自針對不同的市場需求發展其核心技術，因此市場所傳的更多的技術授權，可能性並不大。

也因為這樣，在今日世界（5347）強攻漲停後，出現了世界現貨漲停，但個股期僅上漲了7%的情況。再度出現大幅逆價差！

世界現貨尾盤強攻漲停板142元，但世界期貨尾盤僅以137.5元作收，但這次情況與上次不同，因為7月4日世界先進即將除權息，也進入了停券期，使市場無法使用融券放空，轉而去對個股期進行放空，成了使這次世界期出現大逆價差的元凶，當然也包含了許多不看好因ETF，而買進的投信買盤，而我們也可以看到近期世界期貨前五、十大法人為淨空單。

台積電今年完全退出世界董事會後，僅因新聞報導上寫出「世界子公司獲得台積電授權」，就使市場出現大幅幻想，投資人還是要從世界今年的法說展望進行投資才可以，而近期投信與外資的籌碼戰，我想到了世界除權息後，世界先進股價可能就會慢慢回到合理價位，投資人短期應留意追高風險。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：世界(5347)罕見連續漲停！世界先進真的這麼好？為什麼最近在飆漲！一次告訴你！