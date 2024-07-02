15檔除息 聯電、鴻海、鴻準都貼息 這2檔竟完成填息

台股2日有15檔股票除息，影響加權指數約38.57點，其中以鴻海（2317）除息影響加權指數約23.64點最多，但除息股的表現並不弱，尤其是聯電（2303）嚴重貼息，鴻海、鴻準（2354）開高走低，陷入貼息，盤中僅華票（2820）、東聯（1710）、騰輝電子-KY（6672）、采鈺朝填息前進中，其中東聯、采鈺則在盤中完成填息。

怡華（1456）、宏泰（1612）、東聯、聯電、鴻海、鴻準、志信（2611）、華票、全台（3038）、啟碁（6285）、騰輝電子-KY、采鈺、致新（8081）、宇瞻（8271）、台火（9902）等15檔同步在2日除息；鴻海每股配發5.4元現金股利，發行市值將減少約748億元，早盤以212元開出後一度拉升至213元，一度朝填息前進，但近午盤時股價往下急殺，一度下滑至203元，陷入貼息窘境。

鴻準同步除息，每股配發現金股利1.5元，股價以69.5元開高後走低，盤中翻黑，一度下滑至67.7元，同樣落入貼息；聯電每股配發3元現金股利，除息參考價53.9元，早盤以53.5元開低後走低，一度下滑至51.9元，除息走勢疲弱，慘陷貼息，午盤後爆出逾17萬張成交量，居台股盤中個股成交量冠軍。

權值股鴻海、聯電除息首日慘陷貼息之外，啟碁每股配發現金股利5.996元，除息首日也是陷入貼息的表現，致新、志信等也是跌勢沈重的貼息走勢。

不過，東聯及采鈺則是在盤中完成填息，華票及騰輝電子-KY也朝填息前進，東聯每股配發0.2元現金股利，早盤以17.15元開出，一度拉升至17.2元，盤中完成填息；采鈺每股配發0.999元現金股利，早盤以347.5元開出後一度拉升至351.5元，完成填息，但在午盤後股價翻黑。

采鈺5月合併營收8.63億元，月成長23.5%，寫下近兩年來單月新高，較去年同期增加31.7%；累計前五月合併營收為36.7億元，年增27.2%，改寫歷史同期次高。

法人指出，采鈺今年第2季起開始受惠於格科微及豪威等大陸客戶擴大下單動能，產能利用率大幅回升，預期營收及毛利率都可望明顯走揚，獲利大幅優於首季，下半年美系客戶開始下單之後，營運動能可望更強。

華票每股配發現金股利0.73元，早盤以14.9元開出後一度拉升至14.95元，朝填息前進中；騰輝電子-KY每股配發3.35元現金股利，早盤以81.6元開出，一度拉升至82.5元，朝填息前進中。