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台股盤中弱勢震盪近200點 金融航運抗跌

中央社／ 台北2日電
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

中小型股為主的OTC指數今天盤中走強再創新高，集中市場金融、航運抗跌，台股盤中從下跌近212點拉升至平盤附近。法人表示，台股短線漲多整理，以盤代跌，下週大立光和18日台積電法人說明會將是重頭戲。

微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）續創收盤新高，帶動美股那斯達克指數再創新高；不過台股今天早盤走低，最低22846.66點，下跌211.91點，暫失5日線22981點和10日線23047點等短期均線；盤中台積電、聯發科等權值股跌幅收斂，代表中小型股的櫃買OTC指數逆勢再創新高，加上金融股翻紅，大盤低檔反彈至23000點關卡震盪。

到10時33分，大盤22979.29點，下跌79.28點，跌幅0.34%，盤中成交值約新台幣2406.47億元；其中電子股跌0.42%，金融翻紅上漲0.33%，AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群小跌0.29%，機電電機類股小跌0.11%，航運股上漲0.51%，櫃買OTC指數勁揚0.49%。股價超過千元的高價股維持「十六千金」。

鴻海今天除息交易，早盤高點觸及213元，填息逾4成；不過盤中翻黑至207元價位。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉分析，1日台股開高走低，今天開低盤中震盪，顯示台股短線漲多強勢整理，指數殺低有承接力道，上攻遇前波高點有壓，台股今天以盤代跌，等待新消息伺機向上。

展望台股後市，黃國偉指出，觀察主要電子權值股6月營收表現，下週大立光及18日台積電法人說明會，以及月底美股進入財報週，才是攸關台股動向的重頭戲。（編輯：張良知）1130902

台積電 台股

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