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鴻海除息開高走低但朝填息前進企圖強 鴻準朝填息挺進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

鴻海（2317）2日除息，每股配發5.4元現金股利，早盤以212元開出後一度拉升至213元，朝填息前進，但盤中一度翻黑至210元，呈現小幅貼息，不過，股價迅即再拉至210.5元之上，力守不貼息；鴻準（2354）也同步除息，每股配發現金股利1.5元，盤中朝填息挺進，股價以69.5元開高。

鴻海除息，去年度股利為1991年上市以來的新高，且連續五年達5成以上的配發率，除息前最後一個交易日股價上漲，股價以216元收盤，2日除息，參考價210.5元，發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點，早盤以212元開出，盤中一度小翻黑。

鴻海5月營收5,502億元，月增 7.68%，年增 22.06%，為歷年同期新高，累計今年前五月營收2.38兆元，年增 1.73%，為歷年同期次高；鴻海今年第1季AI伺服器占整體伺服器業績比重近四成，今年AI伺服器營收成長估計超過40%的目標不變。

鴻海預估2025年AI伺服器營收將超過1兆元，明年整體營收有機會突破7兆元，再創新高；展望今年，受惠人工智慧（AI）伺服器需求爆發，法人預估，鴻海今年營收與獲利可望再戰新高；董事長劉揚偉則認為，受AI伺服器加持，2025年營收有機會挑戰7兆元，再創新高。

鴻準也在2日除息，每股配發1.5元現金股利，除息參考價68.9元，早盤以69.5元開出，朝填息挺進，除息表現亮眼。

營收 除息 鴻海

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