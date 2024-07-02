科技股漲多休息 僅亞洲不含日本維持溫和淨流入

受到科技類股漲多回檔整影響，美股基金暫轉為小幅淨流出。回顧全球股票型基金資金流向，至6月26日，美國股票基金近一周轉為小幅淨流出7.58億元；亞洲不含日本以5.57億美元延續前一周資金淨流入、維持相對溫和步調。

安聯投信表示，回顧近期市場，美國大型科技股漲跌互見，全球市場仍在權衡美國聯準會是否很快就會降息，同時關注美國大選辯論；歐股方面持續受到政治風險因素干擾，如極右翼勢力崛起引發擔憂，全球股市漲跌互見。

在總經方面，安聯投信表示，美國6月製造業採購經理人指數(PMI)為51.7，優於預期及前期，服務業PMI為55.1，創兩年多來新高，物價壓力放緩和降息期待使服務業前景看法改善。美國6月消費者信心指數為100.4，略高於預期，但較5月修正值下滑，顯示11月美國總統大選登場前，民眾對經濟健康程度感到擔憂。

在亞股部分，安聯投信表示，受到美股大型晶片股走跌影響，拖累台韓等科技為主股市，市場同時也在等待中國7月份的三中全會召開，近一周日圓走低，日圓兌美元匯率自1986年以來首次跌破161元。

就類股表現分面，安聯投信表示，美國續領失業救濟金人數增加，同時市場預期第四季才會啟動降息，另方面也在等候通膨數據公布；整體來看，成長股持續受投資人青睞，若再檢視主題指數，受到寵物新服務有助擴大市場需求利多提振，最近一周寵物主題逆勢上揚約1.6%、AI主題微幅上漲0.2%、電動車則是持平表現。

安聯投信表示，回顧6月以來，包括MSCI世界指數、美股、部分歐股與亞股多呈現漲多後回檔的走勢；不過由AI、半導體先進製程等長線趨勢持續發展，全球目光都集中在AI所帶來的產業轉型與新契機，不僅限於科技業，包括非科技等其他產業也著手將AI應用落地到數位化轉型上。

展望後市，安聯投信表示，一方面經濟數據顯示成長動能延續、一方面受利率前景不確定，加速資金快速輪動。隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，AI、半導體相關主題應用仍將是主流。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，市場持續反映AI題材，加上美股帶動，台股持續上演驚驚漲格局；但另方面，也隨著相關題材相繼反映，短線累積一定漲幅，在市場步入第三季、等待下一季財報表現與法說展望訊息前，重要權值股和AI主題料將維持區間整理，在資金輪動下，中小型股交投則有望相對比較活絡。

在綠能題材部分，安聯投信台股團隊表示，包括重電、工業等類股亦受惠市場長期看好的綠能長線趨勢與有望帶動相關所需基礎建設需求；短線在評價面拉高與籌碼面等因素干擾下，波動幅度也較大；由於這類題材易受政策消息面影響，故建議可留意美國總統大選候選人辯論賽內容。