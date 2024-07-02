台股早盤跌逾百點 台積電下跌1元開967元

台股2日開盤指數為23,012.74點，下跌45.83點，早盤跌逾百點，最低來到22,947.78點。台積電（2330）開盤價為967元，下跌1元。

群益投顧表示，大盤指數高檔反壓尚待克服，成交動能若續偏低，維持整理可能性高。電子權值撐盤有利個股輪動，依據技術面變化短打操作因應。

操作題材可留意：

一、資本支出可望衝高，台積電供應鏈樂透─台積電持續擴產CoWoS產能仍無法滿足需求，供應鏈指出，台積電有意屏東再蓋先進封裝廠，加上2奈米需求超乎預期強勁，預期明年資本支出再衝高，帶動相關供應鏈與CoWoS概念股走揚。

二、黃仁勳再次點名，機器人短多增溫─輝達黃仁勳股東會中擘劃機器人願景，預期AI將把價值50兆美元的重工業完全自動化，由機器人建構整個工廠，工廠內是機器人管理其他機器人，也由機器人製造產品，相關股短多再度增溫。

周一（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,169.52點，上漲50.66點、漲幅0.13%；S&P500指數上漲0.27%；那斯達克指數上漲0.83%；費半指數上漲0.09%。台積電ADR下跌0.9%，收在172.33美元，較台北交易溢價15.9%。

蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的大型成長股帶動下，那斯達克綜合指數周一再創新高迎接下半年頭一個交易日，道瓊工業指數和標普500指數也在本周美國國慶日節前轉為清淡的交易中走揚。輝達（Nvidia）漲0.6%，半導體製造商超微（AMD）大跌2.8%。

美國公債殖利率大幅上揚，投資人歸因於共和黨可能在11月大選時大勝後的財政影響。美國10 年期公債殖利率收在4.478%，高於上周五的 4.342%。

三大法人周一集中市場合計賣超42.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超64.4億元，投信買超17.6億元，自營商（自行買賣）買超12.8億元，自營商（避險）賣超8.6億元。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,400點，週賣權最大OI落在22,350點 ; 月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08下降至1.07。VIX指數下降0.07至20.13。外資台指期買權淨金額2.23億元 ; 賣權淨金額0.24億元。整體選擇權籌碼面中性。