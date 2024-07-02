微軟蘋果創新高 法人：台股觀察重點在鴻海除息

微軟和蘋果創收盤新高，帶動那斯達克指數收盤再創新高，台股今天鴻海除息，預期鴻海市值將減少約新台幣748億元，占大盤指數約23.64點。台股1日震盪終場上漲26.32點，收在23058.57點，外資台指期淨空單微減，仍有淨空單2.59萬口。

法人分析，台股今天觀察鴻海除息，本週美聯準會主席鮑爾談話、聯準會將公布6月會議記錄、美國陸續公布非農就業等經濟數據，攸關通膨和利率走勢，預期台股動向震盪。

美股1全部收高，微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）等科技類股領漲，帶動那斯達克指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數上漲50.66點或0.13%，收39169.52點。標準普爾指數上揚14.61點或0.27%，收5475.09點。那斯達克指數揚升146.70點或0.83%，收17879.30點。費城半導體指數微升4.89點或0.09%，收5477.15點。

微軟終場收456.73美元，漲2.19%，再創歷史收盤新高。蘋果收216.75美元，漲2.91%，續創收盤新高。特斯拉收209.86美元，大漲6.05%。

台積電美國存託憑證（ADR）收172.33美元，小跌0.85%，輝達（NVIDIA）收124.3美元，翻紅小漲0.62%，超微（AMD）跌幅收斂收157.69美元，跌2.79%。

台股加權指數1日走勢震盪，終場上漲26.32點，收在23058.57點，成交值新台幣4283.5億元。三大法人合計賣超43.96億元，其中自營商買超4.23億元，投信買超16.83億元，外資及陸資賣超65.02億元。根據統計，近7個交易日，外資有6天賣超台股。

在台指期淨部位，三大法人1日淨空單減少899口至15674口，其中外資淨空單減少565口，仍有淨空單25944口。

本土期貨法人分析，今天鴻海除息是台股觀察重點，此外本週歐洲央行年度論壇、美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話，以及聯準會將公布6月會議記錄、美國陸續公布非農就業等經濟數據，攸關通膨和利率走勢，牽動國際和亞洲股市動向，預期台股走勢較為震盪。

新台幣1日受到亞幣走弱、投信投資款大量匯出等因素影響，貶破32.5元關卡，收盤收32.546元，貶值9.6分。

台股進入除權息旺季，包括鴻海在內，今天將有15家上市公司除息，證交所1日統計，將影響台股加權股價指數約38.57點，其中鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。