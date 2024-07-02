「特選臺灣AI優息動能指數」即時指數於7月1日上線

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃AI優息動能指數，自2024年7月1日（星期一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

特選臺灣AI優息動能指數以上市上櫃股票為母體，經流動性、產業、殖利率、ROE、ROA及自由流通市值篩選後，依股利率排序，擇優選取50檔成分股。加權方式分別於5月定審以股利率加權；11月定審則依股價動能指標加權後，再依最近3個月營收年成長率進行權重加減碼，以表彰臺灣AI產業中，兼具股息與動能特色的股票投資組合績效表現。

特選臺灣AI優息動能指數於每年5、11月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2020年5月~2024年5月累積報酬率為203.51%及殖利率為6.91%，表現優於加權報酬指數(125.50%、4.33%)與臺灣全市場報酬指數（134.31%、4.34%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為東元（1504）、宏碁（2353）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、京元電子（2449）、聯發科（2454）、聯詠（3034）及世界（5347）。

根據研調機構IDC預估，在人工智慧的蓬勃發展下，臺灣人工智慧平台市場規模將從2023年的6,690萬美元成長至2024年的8,390萬美元，年成長率達25.4%。另外，截至2024年5月，台股高股息主題ETF共有22檔，資產規模合計超過1.4兆元，受益人數超過629萬人，相較於2023年5月資產規模(約5,003億)與受益人數(約255萬人)分別成長1.84倍與1.46倍，顯示投資人對台股高股息的需求高速成長。「特選臺灣AI優息動能指數」兼具AI、股息與動能特色，未來如順利商品化，提供投資人便利參與AI產業趨勢投資的新管道。