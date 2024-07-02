大摩台灣之旅 按讚五台廠

摩根士丹利（大摩）證券近日舉行「台灣之旅」行程，集團旗下包括美、英、日等重量級分析師紛紛齊聚台灣，並歸納七大結論，看好台積電（2330）、京元電子（2449）、信驊（5274）、聯發科（2454）、祥碩（5269）等下半年前景，認為這五大台廠各擁利基，因此均給予「優於大盤」評級。

這七大結論為：一、強化大摩對輝達前景的正面看法；二、強化對超微人工智慧（AI）業績上升有限的判斷；三、高頻寬記憶體（HBM）持續發展；四、HBM以外的記憶體銷量依然疲弱，但價格表現良好。

五、對安謀架構WoA的看法莫衷一是；六、AI供應鏈的衝擊令人玩味；七、AI以外的整體市場表現平平，對碳化矽（SiC）看法保守，主要是來自於陸廠的價格競爭。

雖然許多同業選擇在台北國際電腦展（Computex）期間來台，但大摩認為許多客戶當時非常忙碌，因此選擇在Computex數周之後再跟進，也可以從更多合作夥伴獲得更多回饋。

大摩發布報告指出，市場對於輝達的需求仍然強勁，對H100的需求仍令人驚訝，H200需求的能見度持續提高，Blackwell的需求則持續到明年年中。整體來看，供應鏈可以說是表現不一。不過，大摩認為，在產品過渡階段，這是相當合理的現象。

大摩預期，在未來三到四季，輝達主要產品每季的能見度將逐季提高。從輝達發布財報以來，市值增加近1兆美元，因此至少已反映了一部分前景。大摩仍認為，輝達前景仍然很好。

大摩整體看多輝達前景，對主要台廠繪圖處理器（GPU）供應鏈也重申「優於大盤」的觀點，包括主要代工廠台積電、Blackwell晶片測試供應商京元電子、遠端伺服器管理晶片（BMC）廠信驊（因為以全新Blackwell架構打造的‎GB200中包含更多BMC）。

另外，鑒於輝達在WoA（安謀架構）AI個人電腦（PC）晶片的長期潛力，大摩重申對於聯發科「優於大盤」的評級。