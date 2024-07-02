台股開戶數創高 年輕族群大增

台股投資人新血不斷湧入，證交所昨（1）日公布6月台股總開戶人數持續成長至1,289.6萬人，續創歷史新高，單月大增6.45萬戶。其中，年輕世代的30歲以下族群單月增加3.68萬戶，占單月新增人數逾半，代表台股結構持續朝向年輕化邁進。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰等科技大咖，6月來台參加台北電腦展帶動人工智慧（AI）概念股大漲，由台積電（2330）領漲的台股6月飆漲1,858點，漲幅達漲幅8.7%，寫下史上最強6月紀錄，月線連五紅，打破「五窮六絕」魔咒，加上高股息ETF持續受到投資人青睞，吸引投資人爭相加入台股投資行列。

據證交所統計，0~19歲、20~30歲、31~40歲、41~50歲．51~60歲及61歲以上等六個年齡層，6月淨開戶數全面增加，分別增加1.17萬戶、2.51萬戶、1.41萬戶、8,332戶、4,308戶、1,507戶，各成長至50.17萬、160.25萬、211.37萬、250.12萬、227.85萬、3,80.14萬戶。

有別於一般投資人競相開戶，法人戶在6月不增反減，減少543戶、降至9.66萬戶，是較為少見情況。

以年齡層來看6月新開戶數，仍以年輕族群為開戶主力年齡層，20~30歲以下6月淨增2.51萬戶最多，其次為31~40歲的1.41萬戶，0~19歲增加1.17萬戶排名第三，合計30歲以下世代單月增加3.86萬戶，占單月新增人數的57%。