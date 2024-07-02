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台股上半年漲28%稱冠亞太 台積、鴻海漲勢亮眼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

人工智慧（AI）熱潮推動台股今年上半年的表現居亞太地區之冠，表現次佳的是日股。根據財經網站CNBC訪調的分析師，儘管台股接下來仍可能領先，但日本似乎才是未來最受分析師青睞的市場。

台股上半年飆漲28%，台積電（2330）攀升63%，而鴻海（2317）大漲105%。至於日經225指數，上半年上漲18.3%，其間一度衝破40,000點的心理關卡，3月22日收在歷來新高40,888.43點。

資產管理公司T. Rowe Price全球股票投資組合專家高許（Rahul Ghosh）在投資展望中寫道：「今年全球股市的表現，主要受到AI和央行政策等議題的推動，這種情況可能持續。」

他還說，AI投資周期的潛力和規模，將繼續推動全球經濟活動，而這些投資的影響正擴大到工業、材料和公用事業等領域。

由於亞洲多數央行都在密切關注美國聯準會（Fed）的下一步行動，現在的最大問題是，聯準會何時會宣布首次降息

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，61%的交易員預計，聯準會在9月政策會議時將決定降息1碼。但明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里6月16日表示，「合理預測」美國央行今年降息一次，且會等到12月。T. Rowe Price國際固定收益主管歐查德（Ken Orchard）贊同卡斯哈里的觀點，指明年降息一到兩次似乎更現實。

至於亞股上半年亞軍日股，貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）首席亞太投資策略師鮑威爾（Ben Powell）在6月14日撰寫的報告中指出，日本銀行（央行）對實現通膨目標的信心不斷增強，將以「謹慎漸進的方式」實現貨幣政策正常化。

他認為，日本的總經背景有利於風險資產，企業改革、健全獲利和仍為負值的實際利率，有助於推動企業估值，因此主張「加碼」日股。

大多數亞股今年上半年都收高，但泰國、印尼和菲律賓三地下跌；泰國SET指數上半年大跌8%，是亞洲區表現最差的主要指數。雅加達綜合指數下跌2.88%，菲律賓證券交易所指數下滑約0.6%。

美國聯準會 降息

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